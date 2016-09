Madrinha de bateria da Tatuapé pratica Boxe se preparando para o carnaval

Social

Nagila Coelho, madrinha de bateria da escola de samba Acadêmicos do Tatuapé que assumiu já ter usado anabolizantes, segue investindo em esportes para chegar no auge da boa forma e do condicionamento físico no carnaval de 2017.

A loira, que após a Rio 2016, começou a praticar natação e jiu itsu, agora investe em aulas de boxe para melhorar sua performance e aumentar seu bem estar.

“Estou amando as aulas, além de me dar um condicionamento físico ótimo, trabalho muito braços e abdome. Já estou praticando e curtindo muito. Fui incentivada pelas Olimpíadas e já havia um gosto por lutas”, conta Nagila Coelho.

O Boxe, para quem não sabe, proporciona um alto gasto calórico e exige que o abdome fique contraído durante todos os momentos da aula, fortalecendo a musculatura e afinando a cintura. Além disso, a nobre arte, que também e conhecida por afinar e muito a cintura de seus adeptos, conta com um aquecimento muito puxado que dá um condicionamento físico completo para o praticante.

“Estou treinando duas vezes por semana com o professor, mas pretendo me aperfeiçoar e chegar a lutar. Estou aprendendo as defesas, ataque e posicionamento”, afirma a musa fitness.

Fabiano de Abreu/Asimp