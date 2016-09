UniFil inaugura na Semana da Pátria o mastro mais alto de Londrina

Londrina

A UniFil inaugura na próxima terça-feira (dia 6), às 9 horas, no Campus Clube (antigo Canadá Clube), o mastro mais alto de Londrina. Instalado ao lado da Avenida JK, tem 26 metros da base ao topo e pesa mais de uma tonelada. Em comemoração à Semana da Pátria, será hasteada a bandeira do Brasil medindo 5,15 metros de altura por 7,10 de comprimento, também a maior da cidade. Alunos do Colégio Londrinense participam da cerimônia cívica e cantam o hino nacional.

“As grandes dimensões representam o compromisso da UniFil em trabalhar por um Brasil melhor, por educação de qualidade e formação de cidadãos conscientes, dedicados ao progresso do País e à busca de qualidade de vida para todos os brasileiros”, afirma o reitor Eleazar Ferreira. “A intenção é dar visibilidade a esse símbolo nacional, para despertar nas pessoas o orgulho e o respeito pelo Brasil. O civismo contribui para o crescimento, faz a gente gostar mais e se esforçar em dobro na construção de um País melhor”, acrescenta.

Pela altura em que está hasteada, a bandeira poderá ser vista de longe. O mastro segue padrões e normas técnicas exigidos por lei, com projeto e execução aprovados pelos órgãos públicos. Feito com tubos de aço galvanizado, está fixado em base de concreto. A bandeira e o mastro foram produzidos e instalados pela empresa Casa das Bandeiras.

Como teste, foi hasteada uma bandeira com a inscrição “Deus é Fiel”, que permanecerá no mastro até terça-feira. “É nosso tributo de adoração a Deus, pelas bênçãos que recebemos todos os dias”, diz o reitor Eleazar Ferreira.

Independência

Desde quinta-feira (dia 1º), os alunos do Colégio Londrinense estão participando diariamente do hasteamento da bandeira do Brasil (às 8 horas) e do arriamento (17 horas). As atividades prosseguem até a próxima sexta-feira (dia 9), quando o professor de História Rafael Matheus Siena falará aos alunos sobre o significado do feriado comemorativo à Independência do Brasil e a importância para o País.

Asimp/Unifil