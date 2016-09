Sheislane Hayalla volta a Manaus e comemora aniversário com passeio Turístico

Social

Sheislane Hayalla, que atualmente mora no Rio de Janeiro, voltou a Manaus para comemorar seu aniversário com familiares e amigos. Convidada pela empresa Iguana Turismo, Sheislane curtiu o que o Amazonas tem de melhor em cultura e belezas naturais. “Voltar a Manaus, encontrar minha família e amigos, além de poder curtir a minha terra, que é tão rica, não tem preço. O Amazonas tem lugares lindos e uma cultura incrível, as pessoas ainda me perguntam se aqui só tem índios e animais pelas ruas, minha meta também é acabar com essa visão que os brasileiros tem sobre a minha cidade.”

A manauara chegou a Manaus no início de agosto para um projeto que está sendo mantido a sete chaves, mas ela promete “será uma grande oportunidade para mostrar quem eu sou, e o que o Amazonas é para o Brasil e o mundo”. Desde que chegou, Sheislane não teve sequer um dia de descanso “vim a Manaus exclusivamente para esse projeto, coincidentemente foi na semana do meu aniversário”. Com grandes nomes do cenário Manauara, “estamos nos dedicando de corpo e alma”. Só nos resta aguardar!

Asimp/MFAssessoria

Clique nas fotos para ampliar