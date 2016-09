Londrina ganha primeiro Centro de Empreendedorismo e Inovação do Paraná

Londrina

Espaço, criado a partir de um convênio entre o Sebrae/PR e a UniFil, vai estimular o empreendedorismo e inovação entre os alunos, além de funcionar como uma ponte entre a universidade e o meio produtivo

Londrina é a primeira cidade do Paraná a ganhar um Centro de Empreendedorismo e Inovação. O espaço, criado a partir de um convênio de cooperação entre a UniFil e o Sebrae/PR, foi inaugurado na quarta-feira, dia 31, e contará com uma série de serviços à comunidade acadêmica, empresários e empreendedores do Município e região. A sala fica dentro do Campus Canadá, na rua Itararé, 10, e dispõe de estação de trabalho para uso compartilhado, rede WiFi, linha telefônica e ambiente para consultoria individualizada. O espaço terá atendimento de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas.

Julio Cezar Agostini, diretor de Operações do Sebrae/PR, lembra que faz parte da missão do Sebrae fomentar o empreendedorismo, do jardim da infância até a universidade. No ano passado, 90 mil alunos passaram por programas da entidade em todo o Paraná. “Esta parceria com a UniFil permite a criação de um ambiente altamente estimulador para o desenvolvimento do empreendedorismo, da inovação e para a geração de novas empresas. Ao mesmo tempo, potencializa a atuação da universidade e do Sebrae/PR no atendimento às micro e pequenas empresas de Londrina e região”, destaca.

A expectativa, de acordo com Julio Agostini, é que ainda neste ano o Sebrae/PR instale um ponto de atendimento dentro do Centro de Empreendedorismo Sustentável da UniFil e, com isso, disponibilize mais soluções e produtos da entidade. “Estamos conseguindo fazer com que as instituições de ensino atendam mais e melhor as pequenas empresas e isso gera inovação e um ciclo de prosperidade”, aponta. A parceria com a UniFil começou no ano passado, com a participação da universidade no edital Educação Empreendedora do Sebrae/PR. A instituição de ensino faz parte do programa Negócio a Negócio e Desafio Universitário Empreendedor.

Eleazar Ferreira, reitor da UniFil, destaca que o emprego como todos conhecem não existirá dentro de pouco tempo. “Os alunos de hoje estudam e se preparam para trabalhos que ainda não existem. Os postos de trabalho tradicionais tendem a ser extintos por completo. E quem não souber empreender, não terá trabalho nem emprego, porque o mundo passa por uma revolução. As mentes das nossas crianças e jovens precisam estar preparadas para este novo desafio”, acrescenta. O reitor afirma que o Centro de Empreendedorismo é uma nova porta que a UniFil abre para o desenvolvimento, em cooperação com o Sebrae/PR. “A tendência é que cada vez mais as universidades se abram para a comunidade por meio de parcerias estratégicas”, completa.

Para Heverson Feliciano, gerente regional do Sebrae/PR em Londrina, o principal benefício da parceria com a UniFil é a aproximação da universidade, com todas as tecnologias e conhecimento que possui, junto ao setor empresarial. “O Sebrae/PR quer somar dentro deste processo com nossa experiência e serviços”, cita. Feliciano informa que o planejamento com a universidade é de longo prazo. “No futuro, nosso desejo é que o espaço possa contar com um ponto de atendimento ao empreendedor, serviços tecnológicos para empresários, uma incubadora e uma aceleradora de empresas, quem sabe até um laboratório de varejo. Ou seja, vários projetos podem ser implementados”, ressalta.

Emanuel Barbiero Antonio, coordenador da UniFil Soluções, diz que uma das primeiras ações será a capacitação dos professores da instituição para ministrarem a disciplina de Empreendedorismo em todos os cursos. A programação do Centro de Empreendedorismo – que vai contar com treinamentos, capacitações, imersões, entre várias outras atividades -, será alinhada ao edital Educação Empreendedora do Sebrae/PR. “O objetivo é que tudo o que nós desenvolvemos de conhecimento e inovação aqui dentro da universidade seja conectado com o mercado. Este link vai ser muito produtivo para Londrina e região e, quem sabe, promover uma nova visão de relacionamento entre as instituições de ensino e o meio produtivo”, avalia.

Palestras abrem programação

Um ciclo de palestras, com o tema “Empreendedorismo Sustentável e Inovação”, abriu a programação do Centro de Empreendedorismo Sustentável da UniFil na noite desta quarta-feira, no Centro de Eventos e Convenções do Aurora Shopping.

Participaram como palestrantes o jornalista Ricardo Voltolini, consultor em sustentabilidade empresarial e conselheiro da Associação Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade; e o engenheiro químico Jorge Soto, diretor de desenvolvimento sustentável da Braskem, membro do Clube de Líderes em Energia e Mudanças Climáticas e ex-presidente do Comitê Brasileiro do Pacto Global.

O evento contou a presença de cerca de 300 pessoas, entre alunos da universidade e comunidade em geral. Na ocasião, UniFil e Sebrae/PR assinaram um protocolo de intenções para apoio técnico ao funcionamento do Centro de Empreendedorismo.

Asimp/Sebrae

