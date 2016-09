Catequizando através da Palavra

Religião

Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 05/09/2016

Primeira Leitura (1Cor 5,1-8)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.

Irmãos, 1é voz geral que está acontecendo, entre vós, um caso de imoralidade; e de imoralidade tal que nem entre os pagãos costuma acontecer: um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. 2No entanto, estais inchados de orgulho, ao invés de vestirdes luto, a fim de que fosse tirado do meio de vós aquele que assim procede?

3Pois bem, embora ausente de corpo, mas presente em espírito, eu julguei, como se tivesse aí entre vós, esse tal que tem procedido assim: 4Em nome do Senhor Jesus — estando vós e eu espiritualmente reunidos com o poder do Senhor nosso, Jesus—, 5entregamos tal homem a Satanás, para a ruína da carne, a fim de que o espírito seja salvo, no dia do Senhor. 6Vós vos gloriais sem razão! Acaso ignorais que um pouco de fermento leveda a massa toda?

7Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma massa nova, já que deveis ser sem fermento. Pois o nosso cordeiro pascal, Cristo, já está imolado. 8Assim, celebremos a festa, não com velho fermento, nem com fermento de maldade ou de perversidade, mas com os pães ázimos de pureza e de verdade.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 5)

— Na vossa justiça guiai-me, Senhor!

— Na vossa justiça guiai-me, Senhor!

— Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade, não pode o mau morar convosco; nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos.

— Detestais o que pratica a iniquidade e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e enganador.

— Mas exulte de alegria todo aquele que em vós se refugia; sob a vossa proteção se regozijem, os que amam vosso nome!

Evangelho (Lc 6,6-11)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Aconteceu num dia de sábado que 6Jesus entrou na sinagoga, e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. 7Os mestres da Lei e os fariseus o observavam, para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. 8Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: “Levanta-te, e fica aqui no meio”. Ele se levantou, e ficou de pé. 9Disse-lhes Jesus: “Eu vos pergunto: O que é permitido fazer no sábado: o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca?”

10Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor, e disse ao homem: “Estende a tua mão”. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. 11Eles ficaram com muita raiva, e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Cuidemos dos que estão à margem da vida

A Igreja de Jesus não pode ser diferente do que Seu Mestre fez, não pode deixar as pessoas à margem e ter distinção de pessoas

“Levanta-te, e fica aqui no meio”. Ele se levantou, e ficou de pé” (Lucas 6,8).

Um homem de mão seca aproxima-se de Jesus, que é movido pela compaixão, pelo amor, e quer este homem curado.

O problema é que era um dia de sábado e os fariseus estavam de olho em Jesus para ver se Ele iria transgredir a lei. A lei religiosa, as leis humanas, muitas vezes, discriminam, deixam pessoas de lado, não nos permitem viver e fazer a caridade, amar o próximo como ele deve e precisa ser amado.

O problema desse homem não é só porque a mão dele era seca, mas porque tal situação o afastava dos outros. Ele não vivia no meio da sociedade, mas à margem dela.

Sabemos que muitas pessoas, pelo que têm, pelas doenças ou alguma situação que vivem, encontram-se realmente afastadas e marginalizadas. Os preconceitos, a discriminação e tantos outros conceitos que a sociedade cria deixa muitos filhos de Deus afastados do nosso meio e convívio.

Olho para nossas realidades de igreja, de comunidades, onde são sempre aquelas mesmas pessoas, convertidas, santas, especiais, privilegiadas, que estão sempre no centro da igreja, estão sempre ocupando os melhores lugares, os primeiros bancos. Fico olhando para as nossas festas, para as nossas reuniões e parece que é para um grupo de privilegiados, para quem está casado certinho, para quem tem uma vida exemplar e assim por diante.

Quando olhamos para a igreja que está ao nosso lado, vemos, de um lado e de outro, tantas pessoas que estão à margem, esquecidas e deixadas de lado. Até porque a prescrição de muitos dos nossos encontros, as leis de muitas normas de igrejas e comunidades é feita somente para privilegiar certos grupos.

Desculpe-me, mas o Mestre Jesus não quer saber dessas leis. Ele quer saber da alma, do coração da pessoa. Por isso, não importa a situação, quem está à margem Ele coloca no centro.

Os fariseus ficaram irados e revoltados com o que Jesus fez, e muita gente fica irada e revoltada quando colocamos alguém que não está dentro das normas da igreja no centro da preocupação e do amor. Precisamos fazer o que Jesus fez! A Igreja de Jesus não pode ser diferente do que Seu Mestre fez, não pode deixar as pessoas à margem e fazer distinção de pessoas. A Igreja de Jesus tem que amar principalmente os mais necessitados, não só materialmente, mas necessitados de afeto, de amor e de carinho!

Vamos cuidar do casal que está bem, mas quem merece estar no centro é o casal que não está bem, que está passando por crise, é aquele que está se separando ou aquela que foi abandonada pelo marido ou que vive uma situação difícil.

Temos que parar com a hipocrisia de levantar a bandeira só para o que está certinho e correto. A nossa missão não é levantar a bandeira, é cuidar dos que estão sofrendo, dos que estão à margem e realmente secos por causa deste mundo. Precisamos levantá-los na dignidade e no amor, trazê-los para o centro e não deixá-los à margem ou separados.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova - https://www.facebook.com/rogeraraujo.cn