Catequizando através da Palavra

Religião

Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 06/09/2016

Primeira Leitura (1Cor 6,1-11)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.

Irmãos, 1quando um de vós tem uma questão com um outro, como se atreve a entrar na justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos santos? 2Será que ignorais que os santos julgarão o mundo? Ora, se o mundo está sujeito a vosso julgamento, seríeis acaso indignos de deliberar e julgar sobre questões tão insignificantes?

3Ignorais que julgaremos os anjos? Quanto mais, coisas desta vida! 4No entanto, se tendes dessas questões a resolver, recorrereis a juízes que a Igreja não pode recomendar. 5Digo isso, para confusão vossa! Será, então, que aí entre vós não se encontra ninguém sensato e prudente que possa ser juiz entre irmãos? 6Ao invés disso, irmão contra irmão vai a juízo, e isso perante infiéis! 7Aliás, já é uma grande falta haver processos entre vós.

8Por que não suportais, antes, a injustiça? Por que não tolerais, antes, ser prejudicados? Pelo contrário, vós é que cometeis injustiças e fraudes, e isso contra irmãos! 9Porventura ignorais que pessoas injustas não terão parte no reino de Deus? Não vos iludais: nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem pederastas, 10nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem insolentes, nem salteadores terão parte no reino de Deus.

11E vós, isto é, alguns de vós, éreis isso! Mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (149)

— O Senhor ama seu povo de verdade.

— O Senhor ama seu povo de verdade.

— Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na assembleia dos fiéis! Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu Rei!

— O Senhor ama seu povo de verdade.

— Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra! Porque, de fato, o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes.

— Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos.

Evangelho (Lc 6,12-19)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

12Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. E passou a noite toda em oração a Deus. 13Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: 14Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André; Tiago e João; Filipe e Bartolomeu; 15Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota; 16Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor.

17Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. 18Vieram para ouvir Jesus e ser curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. 19A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele, e curava a todos.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Deixemos que a Palavra de Deus penetre em nossos ouvidos

A Palavra de Deus é o remédio, a cura e a libertação que precisamos ouvir a cada dia

“Vieram para ouvir Jesus e ser curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados” (Lucas 6,18).

As multidões, os doentes foram ouvir Jesus. A graça está no fato de que ouvi-Lo já é cura para nosso coração, nossa vida e enfermidades, porque muitos males entram pelos nossos ouvidos, que captam tudo, escutam o que as pessoas falam.

Quantas coisas negativas escutamos, quantas mentiras, fofocas, coisas controvérsias, intrigas e maledicências entram pelos nossos ouvidos! O pior é dos ouvidos descem para o corpo inteiro e sobem para a cabeça, que fica agitada e atormentada com aquilo que ouvimos. Além de ir para a cabeça, vai também para o coração, que fica agitado e inquieto. Basta alguém dizer uma palavra diferente e dura para nós, que já tira a nossa paz.

Você mesmo diz: “Eu perdi meu dia!”. Aquilo que alguém lhe disse, aquilo que foi mal pronunciado, tornou seu dia realmente maldito, um dia até amaldiçoado! Por quê? Porque essas coisas entram pelo ouvido e fazem mal para o nosso ser e coração. Por isso, precisamos escutar o que é bem dito aqui nos nossos ouvidos, que vem do coração de Jesus!

Precisamos levantar cedo e ouvir a Palavra que vem do coração de Jesus. Precisamos deixar que a Palavra de Deus penetre em nossos ouvidos!

Não seja relaxado, relapso, não escute a Palavra de Deus de qualquer jeito, porque ela é o remédio, a cura e libertação que precisamos ouvir a cada dia! A Palavra de Deus quebra maldições, doenças, espíritos malignos que estão nos atormentando por dentro, por ouvirmos tantas coisas negativas.

Eu sei que, muitas vezes, precisamos gastar dinheiro, fortunas, precisamos ir atrás de curas nisso e naquilo. É bom que você vá, pois se precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, de um profissional nesta ou naquela área, procure-os. Cada um tem a sua responsabilidade própria, mas cuide da raiz, cuide do mal no início, e o Senhor que nos deu a vida terá palavras para nos curar e nos restaurar.

Precisamos dar atenção à Palavra do Mestre, precisamos abrir os ouvidos, para que a Palavra do Senhor entre e chegue à cabeça e ao coração. Você vai ver que seremos libertos em atenção à Palavra de Jesus. Entretanto, se você vai à igreja, se escuta aqui de uma forma distraída e sua cabeça está longe, não absorve o que vem de bom do coração de Deus, os espíritos malignos vão continuar atormentando você por dentro.

Deus não nos quer atormentados, Ele nos quer libertos. Assim como essa multidão foi tocada e tocava em Jesus, todos nós precisamos ser tocados e tocar em Jesus, e o primeiro toque é nos ouvidos, onde entra todas as coisas que ouvimos. Feche os seus ouvidos para ouvir aquilo que não serve para nada, o que só traz maldições para a sua vida. Alargue seus ouvidos para ouvir a Palavra de Deus, alargue seu coração e sua mente, abra seu ser e você experimentará a cura e a libertação de Deus por dar atenção à Sua Palavra.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova - https://www.facebook.com/rogeraraujo.cn