Londrina: Educação abre novos cadastros e matrículas na Rede Municipal de Ensino

Os pais interessados em matricular seus filhos no 1º ano do Ensino Fundamental do município, para o ano letivo de 2017, devem procurar uma das unidades escolares da cidade para fazer o cadastramento das crianças do dia 26 a 29 de setembro.

Devem necessariamente procurar fazer o cadastro, os responsáveis por crianças matriculadas no P5 e de novos alunos nascidos de 1º de janeiro de 2010 a 31 de março de 2011. Os pais devem ter em mãos a Certidão de Nascimento original da criança, um comprovante de residência em nome do responsável (conta de luz), o número de inscrição do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o Registro Geral (RG) e o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do responsável.

De acordo com a diretora de Planejamento da Secretaria Municipal de Educação(SME), Lúcia Moreira, a Secretaria realizará a distribuição das crianças de acordo com o sistema de Georreferenciamento e não segundo o cadastro na escola, ou seja, não será garantida a vaga no local do cadastro. “É importante que os responsáveis procurem cadastrar as crianças na semana do dia 26 de setembro, porque desta forma conseguirão garantir uma vaga na escola mais próxima de sua residência e, caso não o façam, ou deixem para depois, os alunos serão alocadas nas unidades escolares que restarem vagas”, explicou.

Os responsáveis podem procurar qualquer unidade escolar, das 8 às 12horas ou das 13h30 às 17h30, para fazer o cadastramento das crianças. Aqueles que tiverem dúvidas sobre o assunto, documentação necessária, ou horário de atendimento da unidade escolar podem telefonar para (43) 3375-0235.

Cadastro do P4 e P5

O Cadastro das crianças do P4 e do P5 será realizado nos dias 14 a 18 de novembro e a confirmação da matrícula se dará nos dias 28 e 29 de novembro. Os responsáveis poderão cadastrar as crianças no P4, quando nascidas de 1º de abril de 2012 a 31 de março de 2013. Já no P5, serão aceitas as nascidas em 1º de abril de 2011 a 31 de março de 2012.

Rematrícula dos alunos da rede

Os alunos que já estudam na rede municipal de ensino devem ser rematrículados do dia 17 a 21 de outubro. Os pais e responsáveis devem voltar na unidade escolar cadastrada, nos dias 8 e 9 de novembro, para retirarem a Carta Matrícula, onde será indicado o local em que a criança deve estudar. Assim, dos dias 10 a 18 de novembro, os pais devem procurar essas unidades escolares para efetivarem a matrícula de seus filhos.

A Secretaria Municipal de Educação estima que cerca de 4 mil alunos irão para o P5 e a expectativa é que mais 1.500 estudantes novos entrem na rede municipal de ensino no próximo ano.

