Sine Londrina participa do ‘Dia D-2016’

Londrina

Será no dia 23 de setembro e as empresas interessadas em participar devem entrar em contato pelos telefones 3373-5712 / 3373-5708

No dia 23 de setembro, a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) participa do “Dia D – 2016”. Nesta data, os postos de trabalho do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em todo o Brasil atendem exclusivamente as pessoas com deficiência e os beneficiários reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O atendimento do “Dia D” no Sine Londrina vai das 8 às 14horas.

Na oportunidade, além da intermediação realizada pelos funcionários do SINE, as empresas levam seus profissionais para o atendimento imediato aos trabalhadores. As empresas ocupam o prédio da SMTER, e o objetivo é que os trabalhadores saiam da agência já contratados, diferentemente do atendimento normal, quando os usuários são encaminhados para os procedimentos de contratação em uma data posterior.

O diretor do Sine, Joenes Alcântara, convida as empresas a participarem da iniciativa. “O ‘Dia D’ é um projeto necessário socialmente, e que também colabora para que as empresas cumpram a legislação no que tange à contratação dos trabalhadores com deficiência. É um momento de ofertar as vagas disponíveis e encontrar a mão de obra qualificada, pois concentra um número maior de trabalhadores que se enquadram nesse perfil do que um dia comum de trabalho.”

Para participar do “Dia D”, as empresas podem entrar em contato com o Sine Londrina pelo telefone 3373-5712, ou 3373-5708, solicitando um espaço para montar seu posto de atendimento. As empresas receberão por email um formulário no qual devem informar quais vagas vão ofertar previamente, o que é imprescindível para o cadastro da empresa no sistema e encaminhamento de trabalhadores. Todo o processo de intermediação e cessão de espaço é feito gratuitamente pelo Sine. A agência do trabalhador fica na Rua Pernambuco, 162.

NC/PML