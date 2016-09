Papo de Esporte: Tem solução?

Esportes

A tradicional Portuguesa de Desportos está caminhando para o abismo a passos largos. Não consegue sair da Série A-2 de São Paulo e está bem perto de ser rebaixada para a Série D do Brasileiro. Se não bastasse isso, o tradicional Canindé vai a leilão dia sete de novembro, com lance mínimo de R$ 154 milhões, que seria usado para pagar somente as dívidas trabalhistas. Só em IPTU são mais de R$ 15 milhões em dívidas.

Seria o fim da linha do tradicional clube que revelou tantos craques e que teve outros tantos em campo: Djalma Santos, Julinho Botelho, Leivinha, Marinho Peres, Enéas, Roberto Dinamite e Dener, só para citar alguns. Sem falar que Maradona quase foi comprado antes de ir para o Nápoli e Rivellino jogou 40 minutos num amistoso contra a Iugoslávia com a camisa rubro verde.

Sem falar em técnicos tradicionais como Otto Glória e Candinho, que chegaram a Seleção Brasileira e, claro, Zagallo. Mas tudo isso ficou no passado. Hoje o futebol nem de longe enche os olhos, a média de público é cada vez menor e o interesse da mídia é cada vez mais escasso.

Antigamente, várias rádios transmitiam e falavam sobre o clube, havia cobertura da TV e afins, contudo, atualmente, até uma Web Rádio que transmita as partidas da Lusa abortou a missão. Com pouca torcida, sem apoio, atolada em dívidas e sem perspectiva, a tendência é se apequenar cada dia mais. Uma pena!

Em Londrina conheço uns seis “abnegados” que torcem para a Portuguesa, mas que não conseguiram fazer sucessores na torcida. É uma pena ver um clube tão tradicional, com tanta história e simpatia estar definhando assim. Não merecia, mas é fruto de gestões desastrosas que transformaram a Barcelusa de 2011 em um quase Íbis em 2016. Tomara que consiga se manter na Série C e assim deixar acesa a chama da esperança. Caso contrário, as portas podem ser fechadas.