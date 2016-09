Paraná prorroga campanha de vacinação contra a dengue

Londrina

Em Londrina, até o momento foram aplicadas cerca de 23 mil doses da vacina; campanha prossegue no Estado até o dia 24 de setembro

Londrina e outros 29 municípios do Paraná seguem disponibilizando doses da vacina tetravalente contra a dengue na rede pública de saúde, até o dia 24 de setembro. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) decidiu prorrogar o prazo de encerramento da campanha de vacinação, iniciada em 13 de agosto. O Estado foi o primeiro do Brasil a adotar a medida para imunizar sua população contra a dengue.

Em Londrina, até o momento, cerca de 23 mil doses da vacina foram aplicadas, o que faz com que o Município se aproxime do índice de 20% do público-alvo apto a receber a dose, que inclui pessoas com idade entre 15 e 27 anos, 11 meses e 29 dias. A meta de vacinação contra a dengue para o Município era de 120 mil doses. No último sábado (3), data prevista para ser o último dia da campanha, foram vacinadas aproximadamente 3.300 pessoas em Londrina. Na ocasião, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) designou vinte unidades de saúde da região urbana para atender exclusivamente a demanda da campanha.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Gilberto Martin, apesar da mobilização que vem sendo feita, e mesmo com a ampliação de atendimento para vacinação em todas as UBS, a procura pela vacina tem sido baixa por conta de vários fatores. “Essa é a primeira edição da campanha, as pessoas ainda não estão habituadas e mantêm certa resistência. A faixa etária abrangida forma um público jovem que normalmente já é um pouco mais arredio com a ideia de tomar a vacina. Ainda há o fato de que a situação da dengue na cidade hoje se encontra mais controlada, o que também deixa a comunidade mais acomodada”, analisou.

Visando aumentar o nível de cobertura da campanha, a SMS desenvolveu ações em todas as regiões de Londrina, envolvendo a comunidade escolar de colégios estaduais e realizando parcerias com universidades para imunizar alunos e colaboradores. “A intenção é intensificar os contatos e parcerias com as instituições de ensino da cidade para que possamos mobilizar este público e ampliar o número de vacinas aplicadas”, informou o secretário.

Atendimento

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Londrina, da zona urbana e rural, continuam oferecendo a dose da vacina tetravalente contra a dengue. Cada uma das UBSs oferece a vacina atendendo, em esquema de rodízio por região, duas vezes por semana. Diariamente, a vacina é realizada das 7 às 18 horas, conforme este revezamento. Para tomar a vacina, é necessário levar ao local de vacinação documento oficial com foto, comprovante de endereço e, se possível, a carteira de vacinação.

Para que haja imunização completa, é necessário receber três doses, com intervalo de seis meses entre cada aplicação. Todas as pessoas que forem vacinadas nesta primeira etapa terão as próximas doses garantidas. A vacina foi produzida por empresa francesa e aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), após 20 anos de pesquisas.

NC/PML