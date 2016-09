Câmara sedia lançamento do “Setembro Verde”

Londrina

Campanha de incentivo à doação de órgãos será aberta oficialmente nesta terça (6) durante a sessão da Câmara; programação segue até o final do mês

Nesta terça-feira (6), às 14h30, será realizado na Câmara Municipal de Londrina o lançamento oficial da campanha “Setembro Verde”, que tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da doação voluntária de órgãos e tecidos. Várias ações, como palestras, sensibilizações, debates e exposição fotográfica, serão realizadas ao longo deste mês. No dia 27, Dia Municipal do Doador de Órgãos e Tecidos, ou “Dia Verde”, acontece o seminário “A importância do acolhimento familiar na doação de órgãos” com o consultor comportamental Wagner Galletti Valença, no auditório da Associação Paranaense de Supermercados (Apras).

Profissionais de todos os hospitais de Londrina, juntamente com alunos e professores de universidades, participam da programação do Setembro Verde, coordenada pela Organização de Procura de Órgãos e Tecidos para Transplantes (OPO) / Regional Londrina. Para a vereadora Lenir de Assis (PT), autora da lei nº 12.175, sancionada pelo prefeito Alexandre Kireeff (PSD) em outubro de 2014 e que incluiu a data no calendário de comemorações oficiais do Município, entre os grandes avanços proporcionados pela iniciativa estão a desconstrução dos tabus e preconceitos em torno do tema.

“Eu mesma fiquei muito sensibilizada quando comecei a me aprofundar neste assunto para elaborar o projeto de lei que propôs a criação do Dia do Doador de Órgãos e passei a conhecer os procedimentos, as equipes que trabalham na área e a ouvir os testemunhos de familiares e de pessoas que aguardam nas filas de transplante,”, admite Lenir. A parlamentar ressalta que a falta de informação e valores religiosos podem influenciar na decisão da família em autorizar ou não a doação. “Daí a importância da lei, que tem incentivado a discussão do tema e o reconhecimento da doação de órgãos e tecidos como uma possibilidade de salvar vidas.” Não por acaso, o tema da campanha é “Doação de órgãos. Fale sobre isso.”

Avanços - De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), no período de janeiro a julho de 2016 o número de transplantes e doações de órgãos superou o desempenho registrado no ano passado, neste mesmo período. As doações passaram de 144 para 196, enquanto o número de transplantes foi de 257 para 352 procedimentos. Porém a lista de espera por um transplante de órgão ainda conta com 1.919 pacientes cadastrados.

Para a coordenadora da Organização de Procura de Órgãos e Tecidos para Transplantes (OPO) / Regional Londrina, Ogle Bacchi de Souza, a doação de órgãos é um dever moral dos indivíduos e falar sobre o assunto estimula a sociedade a cultivá-lo como valor. “A doação de órgãos é uma experiência positiva, que nos ajuda a dar um novo significado à morte. O Setembro Verde tem a missão de estimular a reflexão e informar as pessoas sobre como isso pode acontecer”, reforça a coordenadora da OPO.

Entre os eventos que compõem a programação do Setembro Verde 2016 estão o seminário “Antropologia Cristã da Morte e a Doação de Órgãos”, ministrado pelo padre Rafael Solano, no dia 13, às 20 horas, no Sindicato da Indústria da Construção Civil do Norte do Paraná (Sinduscon); o seminário ministrado por Wagner Valença, no dia 27, às 8 horas e às 14 horas, no auditório da Apras; e o Show de Talentos “Doar é uma arte”, que acontece no dia 28, às 14 horas, na quadra do Centro Universitário Filadélfia (Unifil). A programação completa pode ser conferida no site www.cml.pr.gov.br.

Asimp/CML