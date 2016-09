Confira o funcionamento dos órgãos estaduais no feriado da Independência

Paraná

As repartições públicas estaduais terão escala especial de funcionamento no feriado da Independência, na quarta-feira, Sete de Setembro. Na quinta-feira (08) é também feriado municipal em Curitiba, em celebração à padroeira Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. O Governo do Estado determinou ponto facultativo nas repartições públicas estaduais da Capital na sexta-feira (09).

Nas cidades de Rio Negro (Sul), Engenheiro Beltrão (Centro-Oeste), Irati (Centro-Sul) e Clevelândia (Sudoeste) também é feriado no dia 8 de setembro, e os órgãos estaduais nestas cidades também funcionarão em horário especial na data. As medidas não abrangem serviços essenciais que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias. O expediente retorna normalmente na segunda-feira (12), com exceção das cidades com feriados municipais.

Confira abaixo o horário de funcionamento de órgãos públicos da rede estadual:

HEMEPAR

Nos 21 Hemonúcleos o funcionamento será interrompido na quarta-feira (7), feriado da Independência. Na quinta-feira (8), o atendimento retorna ao normal. Em Curitiba, devido ao feriado municipal de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, o serviço de coleta de sangue volta a funcionar na sexta-feira (9).

Hospitais Do Estado

Funcionarão normalmente todos os dias.

Farmácias do governo

Não haverá atendimento durante o feriado da Independência. O trabalho retorna na segunda-feira, em Curitiba e Irati, e na quinta-feira (08) nas demais cidades, das 8h às 17h.

Receita Estadual

Não haverá expediente em todas as agências na quarta-feira (07). Na quinta e sexta-feira (8 e 9), a unidade de Curitiba não abrirá.

DETRAN

Não haverá atendimento na quarta-feira (07) em todas as agências. As unidades de atendimento de todo o Estado retomam as atividades na quinta-feira, das 8h às 14h, com exceção de Curitiba, Engenheiro Beltrão, Irati e Clevelândia, que voltam na segunda-feira.

Polícia Civil

No dia 7, as delegacias de todo o Estado vão atender em regime de plantão, exceto as de área administrativa, e funcionam normalmente nos demais dias. Em Curitiba, os Centros Integrados de Atendimento ao Cidadão (Ciacs), anexos ao 1º Distrito (Rua André de Barros, Centro) e ao 8º Distrito (Portão), que atendem durante a madrugada, também funcionarão no esquema de plantão de quarta e a sexta-feira. As delegacias especializas e os distritos policiais da capital não funcionam de quarta a quinta-feira, com exceção da Divisão de Homicídios.

PROCON

Não funcionará no feriado. O atendimento será retomado na segunda-feira, das 8h30 às 18h.

Ceasas

Nesta quarta-feira, 7 de setembro, quatro dos cinco mercados atacadistas das Ceasas do Paraná, em Curitiba, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, estarão fechadas. A Ceasa de Londrina, conforme pedido das associações de agricultores e dos permissionários, estará aberta em horário especial das 4 às 10 horas.

Todas as unidades da empresa voltam às suas atividades normalmente nos dias 8, 9 e 10 (quinta, sexta-feira, e sábado). Mesmo sendo feriado municipal no dia 8, em Curitiba, a Ceasa da capital estará aberta normalmente nos serviços do atacado – boxes, Mercado do Produtor, Mercado de Flores.

A administração das unidades, em Curitiba, terá feriado no dia 8, e ponto facultativo no dia 9 de setembro. Confira abaixo os serviços das Ceasas do Paraná.

Aquário De Paranaguá

Funcionará normalmente, das 10h às 18h. Na terça-feira (06) o funcionamento será das 10h às 17h.

COPEL

As agências da Copel fecham quarta-feira em todo o Estado e na quinta-feira na capital e municípios com feriado estendido. O atendimento retorna normalmente na sexta-feira. Em casos de falta de energia ou emergência, os consumidores podem ligar para o 0800 51 00 116 ou pelo site www.copel.com.

SANEPAR

O atendimento ao público estará fechado durante todo feriado prolongado - não haverá expediente nos dias 7, 8 e 9 de setembro. Em Irati, Engenheiro Beltrão e Clevelândia, o atendimento ao público vai funcionar normalmente na sexta-feira (9).

As equipes que realizam o serviço de religação estarão de plantão em todas as localidades para fazer o atendimento necessário. A Sanepar atende 24 horas pelo 0800 200 0115.

Hospital Veterinário da UEL

O atendimento será mantido com o plantão 24 horas durante o feriado. Serão atendidos casos de urgência e emergência, como atropelamentos, partos, intoxicações ou similares.

Biblioteca

A Biblioteca Pública do Paraná abrirá no sábado, das 8h30 às 13h, mas não terá expediente no feriado da Independência, de 7 a 11, voltando normalmente a partir de segunda (12).

Museus

O Museu Oscar Niemeyer, Museu de Arte Contemporânea do Paraná, Museu Paranaense, Museu Alfredo Andersen, Museu do Expedicionário e Museu da Imagem e do Som do Paraná ficarão abertos durante o feriado.

Confira a programação completa dos espaços culturais nos sites:

www.teatroguaira.pr.gov.br

www.bbp.pr.gov.br

www.cultura.pr.gov.br

www.museuoscarniemeyer.org.br

www.museuparanaense.pr.gov.br

www.mac.pr.gov.br

www.maa.pr.gov.br

www.mis.pr.gov.br

AEN