Helen Ganzarolli comenta do relacionamento com o patrão Silvio Santos

Social

Na noite da sexta-feira (02), aconteceu no bairro de Santa Teresinha, na zona norte da capital de São Paulo, o coquetel de reinauguração do novo espaço da Clinica de Estética Vanessa Marinho.

O evento contou com a presença de clientes e convidados, que juntos brindaram a nova etapa e realizaram sorteio de tratamentos entre os presentes.

Quem fez questão de prestigiar o coquetel, foi a atriz e apresentadora Helen Ganzarolli, que chegou deslumbrante em um vestido preto com transparências, distribuindo simpatia e muito bom humor por onde quer que passava, fazendo questão de atender a todos os pedidos de fotos e selfies.

Em seguida Helen foi conhecer as dependências da clinica e chegou a conversar com a proprietária Vanessa sobre os procedimentos realizados de uma forma geral e ficou de boca aberta ao saber que existe procura para todos os tipos de tratamentos estéticos, utilizando aparelhos ultra modernos, a ponto inclusive de ter técnicas a laser para rejuvenescimento intimo feminino, onde Helen ficou mega curiosa, querendo saber se doía e se tinha idade para realizar, e logo em seguida ao risos emendou, "Não que eu queira fazer ou precise, é só curiosidade. Até mesmo porque eu sou um pouco medrosa, porém acho que a mulher tem que se cuidar e fazer tratamentos que se sinta bem, seja para melhorar celulites ou outro procedimento qualquer, afinal atualmente com a tecnologia e grandes clinicas a nossa disposição, o ser humano em geral tem que se cuidar", afirma a beldade.

Questionada sobre seu relacionamento com o patrão Silvio Santos, Helen comentou do selinho que ganhou durante a gravação do quadro dos pontinhos e disse que foi um segundo, mas que parece ter durado uns 15 minutos, que se arrepiou inteira e que mexeu muito com ela, pois é fã dele e muitas pessoas gostariam de estar no lugar dela naquele momento... Não como mulher, pois ela sabe que ele é casado, assim como ela também é comprometida, e sim pelo fato dele ser o mito que é como pessoa.

A morena ainda complementou que fora das câmeras, Silvio da abertura para conversarem e trocam muitas informações, que ele sempre quer saber se vão viajar, detalhes do dia a dia, se vamos a academia, se estamos namorando e nos da muitos conselhos pessoais, inclusive sobre namoro, e ainda complementa que ele possui muito carinho e intimidade com todas elas, sempre escreve bilhetes manuscrito, presenteia todos em datas especiais como aniversário, natal ou outras datas comemorativas, e que possuem uma liberdade de amizade incrível fora dos palcos, além de ser muito cuidadoso e preocupado com a equipe.

Renato Cipriano/Asimp

Clique nas fotos para ampliar