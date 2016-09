Músico e escritor Aldo Moraes tem partituras indicadas para o acervo da Unicamp e é eleito para Academia Virtual de Letras

Cultura

O músico e escritor londrinense Aldo Moraes teve recentemente peças suas escritas para diversos instrumentos solos e para música de câmara agregados ao acervo do CIDDIC/CDMC (Centro de Documentação de Música Contemporânea) para estudo e pesquisa.

O CDMC está localizado na Universidade Estadual de Campinas e desenvolve pesquisas e ações voltadas a música contemporânea brasileira e internacional.

Moraes também foi eleito para a ser membro da Academia Virtual de Letras, na cadeira 01 que estava vaga e cujo patrono é Mário Quintana. A AVL é presidida pela poeta Maria Ivoneide de Melo e integra escritores de todo o Brasil.

O compositor já tem trabalhos utilizados pela Orquestra e Biblioteca The New York Public Library for the Perfoming Arts, Biblioteca da Universidade de Austin, Texas e The Catolic University (EUA). Ganhador de diversos prêmios nacionais e internacionais nas áreas da literatura e da música, Moraes tem 3 CDs independentes e 7 livros publicados pelo Clube de Autores.