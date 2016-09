Londrinense Julia Alves leva ouro na elite na 3a etapa da Copa Brasil de BMX

Esportes

Competição em Campo Bom (RS) reuniu mais de 150 pilotos e distribuiu pontos no ranking brasileiro e mundial

Campo Bom (RS) teve o privilégio de receber mais no fim de semana (3 e 4) os melhores pilotos do BMX nacional para uma disputa de alto nível. A terceira etapa da Copa Brasil levantou o grande público que esteve presente no Parcão da Av. dos Estados. A disputa reuniu mais de 150 pilotos, divididos em 32 categorias oficiais e 2 promocionais, valendo pontos importantes nos rankings nacional e internacional, já que o evento foi classificado como nível C1 pela UCI.

Quem também voltou ao lugar mais alto do pódio foi Julia Alves, que garantiu sua terceira medalha de ouro seguida na Elite Women. A ciclista de Americana confirmou a boa fase, vencendo a disputa contra Thaynara Morosini, segunda colocada, e Gabriela Krause, terceira.

"Estou muito contente. Tenho conseguido manter a regularidade e me sinto em ótima forma. Vamos continuar trabalhando para um bom rendimento nas demais etapas e quero muito terminar o ano com o título geral", contou a atleta natural de Londrina.

Igor Martins, vencedor da última etapa em Manhuaçu (MG), e Kaique Milani, ouro na primeira etapa em Americana (SP), protagonizaram uma disputa emocionante pelo título da Elite Men. Melhor para o atleta do Clube de Ciclismo de São José dos Campos, que garantiu a segunda vitória seguida no circuito, deixando Kaique com a prata e Elisson Rodrigues com o Bronze.

"O dia foi bastante cansativo com a pista pesada, chuva, mas acabou tudo dando certo e a sensação é de dever cumprido. Estou muito feliz por mais esse importante resultado", declarou Igor.

Os talentos da nova geração também brilharam na pista. Robinson Palomar sagrou-se campeão na Junior Men e levou para São José dos Campos mais um título, enquanto Paola Reis foi a primeira colocada na Junior Women. Gabriel Teixeira foi o mais jovem a subir no pódio da etapa, faturando o título na categoria Boys 5-6, e Karen Eduarda Lutkermeyer vibrou muito com a vitória na Girls 5-8. Entre os mais experientes, Marco Aurélio Rodrigues venceu na Master e Luiz Alberto Rodrigues foi o ganhador da categoria Cruiser 50+.

A 3ª etapa da Copa Brasil de BMX foi uma organização e realização da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), Federação Gaúcha de Ciclismo (FGC) com patrocínio da Caixa Econômica Federal.

Vera Barão/Asimp/CBC