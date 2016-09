Bianca Bevilacqua é eleita a Rainha do Jaguariúna Rodeo Festival 2016

Social

Escolhida pelo voto popular, modelo de Campinas fatura prêmio de R$ 3 mil. Princesa e Miss também foram conhecidas na última sexta-feira

Os postos de Rainha, Princesa e Miss do Jaguariúna Rodeo Festival 2016 já têm donas. Na última sexta-feira (2), após mais de 700 mil votos apenas na fase final, o público pôde conhecer as três meninas que representarão uma das maiores festas do Brasil.

A grande vencedora, e nova rainha do rodeio, é a modelo Bianca Bevilacqua, de Campinas, que recebeu 33% dos votos. Segunda colocada na enquete, a princesa é Camile Pires, que ficou com 32,63%. A miss também está escolhida: Karine Dayane, que chegou a 21,40% e ficou na terceira colocação.

Neste ano, o concurso bateu o recorde de inscrições. O número de candidatas triplicou em relação à edição anterior. Pela primeira vez, a votação popular da Rainha do Jaguariúna Rodeo Festival aconteceu pelo site do G1 Campinas. A vencedora leva R$ 3 mil pela vitória. A princesa, por sua vez, recebe R$ 2 mil. Já a miss ganha R$ 1 mil. As três também ganham um par de convites para curtir duas noites do Camarote Brahma.

“Só tenho a agradecer minha família e meus amigos, que me deram todo o apoio e não me deixaram desistir. Todos passaram noites votando e me fizeram acreditar que um sonho pode se tornar realidade. Essa vitória é nossa! Vou representá-los com elegância, muito orgulho e humildade”, diz Bianca, nova dona da coroa.

A 28ª edição do Jaguariúna Rodeo Festival será nos dias 16, 17, 23 e 24 de setembro, no Red Park. A expectativa da organização é de receber mais de 120 mil pessoas.

(Jaguariúna é um município da Região Metropolitana de Campinas, no estado de São Paulo, com 51.907 habitantes)

Confira a programação completa de shows:

16/9 – Henrique & Juliano e Marília Mendonça

17/9 – Wesley Safadão e Israel Novaes

23/9 – Matheus e Kauan e Pedro Paulo & Alex

24/9 – Jorge & Mateus e Jefferson Moraes

Daniela Caravaggi/Asimp

Clique nas fotos para ampliar