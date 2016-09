Tecnologia é tema de encontro entre Governo do Estado e gestores da RMC

Paraná

Será durante o II Fórum de Cidades Digitais da Região Metropolitana de Curitiba que acontece na próxima semana em Quatro Barras

As políticas públicas do Paraná voltadas para a modernização das Prefeituras serão tratadas durante o II Fórum de Cidades Digitais da Região Metropolitana de Curitiba no dia 15 de setembro, em Quatro Barras. O coordenador de Ciência e Tecnologia do Estado, Evandro Razzoto, participa do encontro que irá reunir na Câmara Municipal de Quatro Barras, prefeitos, gestores, vereadores, empresários e interessados no uso das Tecnologias da Informação e Comunicação no desenvolvimento socioeconômico dos municípios.

O Fórum, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Quatro de Barras, é gratuito para servidores públicos e as inscrições podem ser feitas pelo http://forum.redecidadedigital.com.br/quatrobarras/

Dentro as ações estaduais, Razzoto destaca que o planejamento para 2017 é voltado para atender demandas das Prefeituras nas áreas de gestão e redução de custos, aliando na proposta, focada em desenvolvimento regional, universidades e setores ligados à inovação. “É preciso compreender que a gestão pública passa por um processo de transformação, não só de cultura, mas de inovação e tecnologia. Acho que o diálogo é o grande segredo para repensar algumas ações e por isso a importância de se debater, mostrar as dificuldades e os bons exemplos”, destaca o coordenador sobre o Fórum.

Além da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o Fórum terá a presença da Anatel, apresentação de modelos em andamento nas localidades, soluções de mercado e iniciativas que possam contribuir com o planejamento municipal. “É a oportunidade para que gestores e vereadores vejam como aplicar tecnologia para aprimorar os serviços públicos e facilitar a vida das pessoas”, explica o diretor da RCD, José Marinho.

O II Fórum de Cidades Digitais da Região Metropolitana tem o patrocínio ouro da Exati Tecnologia, prata da Digistar Telecomunicações e apoio estratégico da Infoprotect. A iniciativa é apoiada por entidades como a Assomec, União dos Vereadores do Paraná (UVEPAR), Secretaria de Assuntos Metropolitanos de Curitiba, Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC )e Associação das Empresas de Tecnologia da Informação, Software e Internet no Paraná (ASSESPRO-PR).

