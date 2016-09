Lucas Lucco abre a Barraca Universitária no dia 15 de setembro

Social

Coroado como melhor cantor do país no “Prêmio Multishow” de 2015, o apadrinhado de Fernando e Sorocaba, Lucas Lucco, vai abrir em grande estilo a primeira edição da Barraca Universitária em Londrina, na próxima quinta-feira, 15 de setembro. A nova música de trabalho, “Só Não Deixa Eu Tomar Birra”, acaba de ser lançada e está tocando nas rádios de todo o país, prometendo fazer a galera cantar e dançar muito. Animação também não vai faltar com o hit Tá Tranquilo, Tá Favorável e os muitos outros sucessos da carreira do cantor mineiro, de Patrocínio, que aos 25 anos está no auge do sucesso.

A Barraca Universitária é a maior festa sertaneja universitária do sul do Brasil, que já acontece em Maringá há 15 anos e chega a Londrina pela primeira vez, de 15 a 17 de setembro, em uma megaestrutura como uma casa noturna com área de mais de três mil metros quadrados, montada no Parque Ney Braga.

O palco de mais de 20 metros de frente vai receber artistas de peso no cenário nacional. Na primeira noite, dia 15, as atrações serão Lucas Lucco, Loubet e Dj Rodrigo Vieira. Na sexta-feira, dia 16, será a vez de Thiaguinho, Bruninho e Davi e Cácio e Marcos. E no sábado, dia 18, a balada termina em grande estilo com Henrique e Diego, João Gustavo e Murilo e Crossover (Amon Lima e Julio Torres).

Os ingressos estão à venda em vários pontos da cidade e custam a partir de R$ 25 por noite, com parcelamento em até seis vezes no cartão. O público pode optar entre quatro áreas disponíveis: vip; premium, camarote e lounge.

Para garantir a entrada nas três noites de balada com desconto, a melhor opção é o Passaporte, que custa a partir de R$ 70,00 (2º Lote) na área VIP; R$ 100,00 na Premium Grey Goose e R$ 160,00 no Camarote. Todos os valores referem-se ao primeiro lote de ingressos.

A relação completa de preços e pontos de venda pode ser acessada no link: https://goo.gl/p1BxxQ