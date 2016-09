LBV participa das celebrações da Semana da Pátria 

Geral

Como ocorre todos os anos, a Legião da Boa Vontade (LBV) participará das comemorações da Semana da Pátria, em homenagem ao Dia da Independência do Brasil (7/9). Em dezenas de cidades brasileiras, ao lado do povo, a Instituição expressa o sentimento de patriotismo, com o engajamento em atos cívicos e a realização de várias ações.

Durante o mês, os Centros Comunitários de Assistência Social e as escolas da LBV promovem diversas atividades pedagógicas, culturais, lúdicas, esportivas e de lazer, para reforçar a importância da data com os atendidos.

Em São Paulo/SP, os Corais Ecumênicos Infantojuvenil e Jovem Boa Vontade (formado por crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, que estudam no Conjunto Educacional Boa Vontade e por alunos egressos, além de profissionais e voluntários que atuam na Entidade, respectivamente) abrilhantarão a abertura do desfile cívico e militar, no Centro de Convenções do Anhembi (Sambódromo). Os coralistas, acompanhados da Banda da Polícia Militar do Estado, entoarão o Hino Nacional Brasileiro.

Em outras regiões do país, haverá também a presença da Legião da Boa Vontade nos desfiles cívicos, sendo representada pelas crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias atendidas e por voluntários da Instituição. Tradicionalmente, a LBV leva à frente a Majestosa Estampa de Jesus, como referência de Amor Fraterno e Solidariedade.

Para outras informações sobre a presença da LBV nas comemorações da Semana da Pátria, basta acessar o site www.lbv.org/blog.

Kleber Maricato/LBV