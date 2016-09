Prêmio do Sebrae/PR reconhece as melhores iniciativas de educação empreendedora

Educação

Inscrições já estão abertas para premiar municípios, instituições de Ensino Superior e professores de Ensino Fundamental e Médio do Paraná, com as melhores ações empreendedoras; premiação final será em 17 de novembro, em Curitiba

Professores do Paraná têm até o dia 10 de outubro para inscrever suas iniciativas empreendedoras no Prêmio Educação Empreendedora do Sebrae/PR. O Prêmio é uma iniciativa pioneira do Sebrae/PR e tem por objetivo identificar, estimular, difundir e reconhecer as melhores práticas e resultados em Educação Empreendedora no Estado do Paraná.

Serão cinco categorias diferentes, que reconhecerão os municípios paranaenses que tenham implantado o Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEEP) em 100% das escolas de Ensino Fundamental 1º ciclo, entre 2015 e 2016; Instituição de Ensino Superior (IES) com maior índice de educação empreendedora do Estado; professores de Ensino Fundamental 1º e 2º ciclo, e professores de Ensino Médio com práticas mais inovadoras em educação empreendedora.

De acordo com a coordenadora estadual de Educação Empreendedora do Sebrae/PR, Rosângela Angonese, o prêmio é uma ação estadual da entidade, que tem a função de identificar e divulgar as melhores iniciativas promovidas no campo da educação empreendedora no Estado, além de reconhecer o desenvolvimento do empreendedorismo em nível escolar, por meio das ações implantadas em municípios, instituições de ensino e educadores.

“Nossa intenção é colocar em pauta o tema empreendedorismo dentro do ambiente escolar, valorizando os professores e estimulando instituições de ensino como um todo a incluir conteúdos com essa temática para seus alunos. O Prêmio Educação Empreendedora do Sebrae/PR destaca a promoção de métodos de ensino inovadores na área do empreendedorismo e difunde a educação empreendedora entre os profissionais e pessoas envolvidas em todos os níveis de ensino no Paraná”, reforça Rosângela.

Critérios de avaliação

Segundo a coordenadora Rosângela Angonese, os cerca de 20 municípios do Paraná que já possuem o Programa JEEP em 100% em suas escolas de Ensino Fundamental 1º ciclo serão avaliados, e não haverá a necessidade de inscrição. Já os professores de Ensino Fundamental (1º e 2º ciclo) e Médio, serão avaliados por meio de relatos de uma prática inovadora na área do empreendedorismo. “Eles poderão registrar uma história que tenha sido relevante para o ensino do empreendedorismo dentro da escola, mencionando os impactos e resultados obtidos junto aos alunos”, exemplifica a coordenadora.

Já instituições de Ensino Superior serão avaliadas por meio do índice de educação empreendedora, que será medido pelo número de cursos de educação empreendedora, quantidade de alunos, realização de eventos periódicos com o tema, projetos de empreendedorismo com estrutura fixa – como incubadoras, centro de empreendedorismo, agência de inovação, entre outras -, linhas de pesquisa stricto sensu, relatos de estratégias que fomentam o ecossistema de empreendedorismo da IES, e a participação no Desafio Universitário Empreendedor.

Premiação

Na fase regional, serão selecionados os três primeiros classificados nas categorias Ensino Superior e professores do Fundamental e Médio de cada regional do Sebrae/PR. Eles participarão do evento estadual, quando será revelado o primeiro colocado de cada regional. A premiação para os primeiros colocados de cada regional inclui troféu e certificado. Já os municípios receberão troféu, certificado e um pacote de viagens para que um representante compareça à cerimônia de premiação estadual.

Na etapa estadual, os primeiros colocados nas categorias IES e professores do Ensino Fundamental e Médio receberão troféus, certificados, e um pacote de viagens completo para participar de uma missão técnica em Minas Gerais, no mês de dezembro, para conhecer experiências de sucesso em educação empreendedora na Escola Sebrae de Formação Gerencial, no centro de referência de empreendedorismo do Sebrae em Minas Gerais, e no Instituto Inhotim, um dos mais relevantes acervos de arte contemporânea do mundo.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas pelo site www.sebraepr.com.br/premioeducacao até o dia 10 de outubro. As avaliações e seleção dos primeiros colocados acontecem até dia 30 de outubro, e a premiação estadual acontece dia 17 de novembro, na sede do Sebrae/PR em Curitiba. Mais informações pela Central de Atendimento, no telefone 0800 570 0800.

