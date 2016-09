Bruninho e Davi se apresentam em Londrina

Social

A dupla Bruninho & Davi sobem ao palco do Sociedade Rural do Paraná, no evento Barraca Universitária, para uma única apresentação em Londrina, dia 16 de setembro.

A turnê atual temo como cenário o DVD Ao Vivo em Campo Grande, no qual os elementos são orgânicos, placas projetadas pelo cenógrafo Zé Caratu, que passeiam pela ficção e a realidade da dupla desde o início da carreira.

Durante o show, a dupla apresenta os seus maiores sucessos como “Se Namorar Fosse Bom”, “Cê é Louco”, “Onde Nasce o Sol”, “Preto e Branco” e “Imagina as Amigas”. As músicas do CD “Depois das 3” também estão presentes nesse show, entre elas o sucesso “Ela Sabe Ser Sexy”, cujo clipe ultrapassou os 10 milhões de views no Youtube, “Beija-Flor, me Beija”, a segunda música de trabalho do disco e a música título. Alguns covers também fazem parte do set list como “Pra Você”, do Onze:20, “Qual é”, do Marcelo D2 e “Xote da Alegria”, do Falamansa.

A banda que acompanha a dupla nos shows é formada por Victão (diretor musical e baixista), Bolha (baterista), Henrique Borges (violões e guitarras), Marcelo (Sanfona) e Lucas (percussão).

Bruninho & Davi acabaram de gravar um DVD no Ginásio de Ibirapuera, no dia 20 de agosto, com as participações de Luan Santana e Gusttavo Lima. O lançamento será até o final do ano.

Vendas: http://www.aloingressos.com.br/20160915__barraca_universitaria__15092016_2200/p

Leticia Ragazzi/Asimp