Policiais militares incentivam crianças carentes a praticar esportes

Paraná

Dois projetos sociais voltados às crianças carentes são destaques nas cidades de Assaí e Cornélio Procópio, na região Norte do Estado. Os soldados José Roberto Negri e Rodrigo Bueno de Araújo, do 18º Batalhão Polícia Militar (18º BPM), são os responsáveis pela criação dos programas, que incentivam os jovens a praticar esportes aliados à educação.

O soldado José Roberto Negri é criador do Cultura e Esporte Formando Cidadão (Ceforc), que ensina futebol. Já o programa Ouro do Olimpo de Atletismo é uma iniciativa do soldado Rodrigo Bueno de Araújo e da mulher, Josiane, para a descoberta de novos talentos para o esporte olímpico, nos âmbitos regional, estadual e nacional, em todas as modalidades e categorias.

“O soldado Negri fez com que essas crianças tivessem uma atenção especial da comunidade e da polícia, ajudando a reverter o quadro de criminalidade”, elogiou o comandante do 18º BPM, tenente coronel Luiz Roberto Costa. “O soldado Rodrigo é outro excelente policial. Mesmo sem apoio necessário, ele desenvolve esse amor e se dedica ao projeto”, completou o comandante.

Futebol

A iniciativa do soldado José Roberto Negri completará dez anos. O policial, que atua há 23 anos na PM, via com frequência crianças e adolescentes pulando o muro e entrando no Colégio Estadual Conselheiro Carrão para brincar na quadra. Ele passou a reunir esses jovens para ensinar futebol, e assim nasceu o Projeto Cultura e Esporte Formando Cidadão (Ceforc).

O programa já atendeu mais de 500 alunos na faixa etária de oito a 17 anos. Atualmente, cerca de 120 jovens participam. O programa é focado na disciplina das crianças. O soldado faz o acompanhamento escolar de cada participante, exigindo deles frequência nas aulas e bom comportamento e, desta forma, aliou o esporte à educação.

“Fazemos uma troca: a gente oferece o esporte e eles retribuem com disciplina na escola e em casa”, contou o soldado. “Nossa intenção é desviar o foco deles da rua, evitando que entrem na criminalidade. Promovemos campeonatos, amistosos, com diversidade, para que eles gostem do projeto. O acompanhamento deles no colégio e na família também é feito por nós, explicou o soldado Negri.

O Ceforc, que antes era apenas na quadra de futsal da escola, foi também para o campo. A Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) cedeu um espaço para que o policial ensine futebol de campo aos jovens.

Atletismo

O programa Ouro do Olimpo de Atletismo do soldado Rodrigo Bueno de Araújo foi criado em 2014 para descobrir novos talentos do atletismo, torná-los campeões futuramente e aliar o esporte à educação.

O projeto visa a participação em competições. “A criança passa por avaliação para ser incluída, porque o atletismo é um esporte difícil”, explicou Rodrigo. “A cada bimestre solicitamos os boletins nas escolas para saber como eles estão nos estudos. Para poder continuar no programa há regras. Além de ser atleta, tem que ter uma boa educação”, afirmou.

Os treinamentos diários são feitos na pista da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e na sede do Corpo de Bombeiros. São 40 atletas inclusos e ativos, com idades de oito a 18 anos.

O soldado Rodrigo é ex-atleta e foi professor em Cornélio Procópio por dez anos. Também foi dez vezes da Seleção Brasileira e participou de competições mundiais. “Quando entrei na Polícia Militar, vi várias crianças ociosas nas ruas, vivendo no mundo da criminalidade e queria dar uma oportunidade para elas. Começamos com uma criança e hoje nós atendemos o máximo que podemos”, explicou o soldado, que está há 11 anos na Polícia Militar.

Sem fins lucrativos, o programa é mantido por parceiros da comunidade, como Instituto Paranaense de Educação e Cultura, Sicredi, Escola Rui Barbosa, Move, JH Supermercado da Construção, Pão de Queijo Du Gabi, RealizaCred, Óticas Mundial, Corpo de Bombeiros, 18º BPM, Colégio Estadual Monteiro Lobato e o Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná (Fecop).

Os resultados estão sendo colhidos. Em dois anos de projeto, a equipe já conquistou 50 medalhas (25 de ouro, 10 de prata e 15 de bronze) no GP Caixa de Atletismo, em Londrina, e 48 medalhas (25 de ouro, 12 de prata e 11 de bronze) nas fases regional e macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná.

Na final dos Jogos Escolares do Paraná ganharam mais uma medalha de ouro e outra de bronze. Nos Campeonato Paranaense de Atletismo foram 30 medalhas (15 de ouro, 10 de prata e cinco de bronze), além de uma atleta campeã da Copa do Brasil de Marcha Atlética, na etapa de Blumenau (SC), e um atleta convocado para a Seleção Paranaense para disputar os Jogos da Juventude Escolar em João Pessoa (PB).

AEN

Clique nas fotos para ampliar