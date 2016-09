Inscrições para o Fórum do 3º Setor

Londrina

Estão abertas as inscrições para o 3º Fórum Paranaense do Terceiro Setor, que acontece em Londrina nos dias 24 e 25 de outubro, numa realização do Sindicato dos Contabilistas de Londrina e Região (Sincolon), Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRC-PR) e Unifil. Estão programadas palestras sobre “Controles Internos para o Terceiro Setor – um estudo do caso SPVS”, “Marco Regulatório” , “Imunidade Tributária dos Impostos” e “Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – o que muda para o Poder Público e para as organizações da Sociedade Civil?”.

O Fórum acontecerá nos períodos da manhã e tarde, no auditório da Unifil, com intervalo para o almoço. As inscrições devem ser feitas no site do CRC www.crcpr.org.br

Benê Bianchi/Asimp