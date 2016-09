Artenge representa Sintracom Londrina no VII Fetrafest

Esportes

No próximo dia 24 de setembro, a equipe de Futebol Suíço da Construtora Artenge representará o Sintracom Londrina (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Londrina), no VII Festival Esportivo e Cultural (Fetrafest) da Fetraconspar (Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Estado do Paraná).

Esta fase do festival estadual será realizada na cidade de Arapongas reunindo times vencedores das regiões norte e noroeste do estado. A equipe da Artenge sagrou-se campeã do 6º Campeonato de Futebol Suíço do Sintracom, com a participação de 22 times londrinenses do segmento da construção civil de Londrina.

Andrea Monclar/Asimp