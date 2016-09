Prefeitura libera duplicação da avenida Castelo Branco

Londrina

O tráfego da avenida foi liberado ontem (8); duplicação deve facilitar acesso à UEL e melhorar o fluxo de veículos

A Prefeitura de Londrina concluiu as obras de duplicação da avenida Castelo Branco, uma das principais vias de trânsito da região oeste de Londrina. A Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação liberou o tráfego da avenida na manhã de ontem (8). Alguns reparos de sinalização da pista ainda estão sendo finalizados no local com o acompanhamento da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina (CMTU).

De acordo com o secretário municipal de Obras e Pavimentação, Walmir Matos, a duplicação irá melhorar o tráfego de veículos na avenida para quem vai até a Universidade Estadual de Londrina (UEL), principalmente em horários de pico, facilitando o fluxo e melhorando o trânsito na região. “Outro ponto importante da duplicação é desafogar o trânsito na rua Prefeito Faria Lima. Além disso, a avenida servirá como uma alternativa para quem se desloca do centro da cidade até Cambé, por exemplo”, analisou.

A duplicação da avenida Castelo Branco foi realizada no trecho compreendido entre a rua Vicente de Carvalho e a avenida Aniceto Espiga, no sentido da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Os investimentos para a execução da obra na Castelo Branco totalizam R$3,5 milhões. O recurso foi obtido por meio de repasse do programa de financiamento de ações municipais do Paranacidade, pelo governo do Paraná. A empresa responsável pela execução é a Gaissler Moreira Engenharia Civil Ltda.

NC/PML