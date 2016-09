Audiência debate zoneamento de lotes que margeiam Igapó

Londrina

Debate público na Câmara terá como tema o projeto de lei 40/2016 que propõe Zona Residencial 1 para terrenos próximos à margem do Lago Igapó

A proposta de mudança na Lei de Uso e Ocupação do Solo (lei 12.236/2015) para definir como Zona Residencial 1 (ZR1) o zoneamento de lotes que margeiam o Lago Igapó 1 será discutida em audiência pública na Câmara nesta sexta-feira (9), a partir das 19 horas, na sala das sessões. A alteração está prevista no projeto nº 40/2016, de autoria do vereador Mario Takahashi (PV), acompanhado na iniciativa por onze parlamentares. O debate será coordenado pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação e terá transmissão online por meio do site www.cml.pr.gov.br.

Os autores da matéria argumentam que na antiga Lei de Uso e Ocupação do Solo, os lotes detalhados no projeto estavam contidos no perímetro da ZR-1. Com a nova lei os terrenos passaram a ser definidos como Zona Especial de Fundo de Vale (ZE-4). Mario Takahashi, principal autor da matéria, explica que o objetivo da proposta em tramitação no Legislativo é fazer justiça com aqueles que adquiriram terrenos em determinado zoneamento estabelecido por lei e posteriormente não conseguiram usufruir da regra municipal por falha atribuída à Administração Municipal.

“O IPPUL (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina) reconhece que houve um equívoco na elaboração do mapa da região, que mostra estas áreas como de preservação ambiental, quando na verdade elas foram loteadas e comercializadas como ZR-1. Tanto que algumas residências têm alvarás de construção e outras não”, diz Mario Takahashi. O vereador ressalta ainda que embora não consigam obter liberação da Prefeitura para construir nos terrenos, os proprietários têm pago o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) progressivo, por manterem os imóveis sem edificações. “É um contrassenso. Esta situação precisa ser corrigida”, afirma Takahashi.

O debate sobre o tema nesta sexta-feira à noite é aberto à participação de toda a comunidade. Além de moradores forma convidados representantes das secretarias municipais de Obras e Meio Ambiente e do IPPUL; do Conselho Municipal da Cidade (CMC) e do Conselho Municipal do Meio Ambiente (Consemma). As sugestões da comunidade ao projeto deverão ser apresentadas por escrito durante o debate ou protocoladas na Câmara até segunda-feira (12), às 19 horas e serão analisadas posteriormente pelos vereadores.

Asimp/CML