Londrina recebe, em setembro, Dia do Portador de Marcapasso

Saúde

A terceira edição do Dia do Portador de Marcapasso vai ser realizada no dia 23 de setembro em todo o país. A iniciativa é organizada pela ABEC/DECA - Associação Brasileira de Arritmia, Eletrofisiologia e Estimulação Cardíaca Artificial/Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial e, este ano, tem como tema "Não deixe o seu coração sair do ritmo, tome uma medida de pulso".

O principal objetivo da ação é mostrar aos brasileiros a importância de procurar um cardiologista ao perceber determinados sintomas, como cansaço fácil, tontura, desmaio e palpitação. Para isso, serão distribuídas cartilhas explicativas e realizadas palestras didáticas sobre quando o implante é necessário. As duas inciativas anteriores, em 2014 e 2015, atingiram cerca de 30 mil pessoas cada.

Confira os locais em que serão realizadas as ações em Londrina:

- Hospital Universitário - Recepção Central (Rua Roberto Koch, sem número), das 9h às 17h.

- Hospital Evangélico de Londrina (Av. Bandeirantes, 618 - Vila Ipiranga), das 9h às 17h.

A campanha espera desmistificar o marcapasso. Muitos leigos acreditam que o portador do dispositivo não pode fazer atividades corriqueiras, tendo um dia a dia extremamente limitado, o que não é verdade.

Outra meta é sensibilizar os gestores responsáveis pela saúde no país para que todos os pacientes que necessitam de marcapasso, ressincronizador e cardiodesfibrilador tenham acesso mais fácil aos implantes, principalmente nas regiões brasileiras mais carentes.

A iniciativa vem ao encontro de uma das principais metas da ABEC/DECA, que é lutar para mudar a realidade dos marcapassos no país. Segundo dados do Censo Mundial de Marcapassos e Desfibriladores, enquanto no Brasil são implantados 215 marcapassos por milhão de habitantes, na Argentina são 382, no Uruguai são 578 e em Porto Rico, 606 marcapassos por milhão de habitantes. Nos países desenvolvidos, esses números são ainda mais expressivos: 774 em Portugal, 956 na Inglaterra, 977 na França e 1.298 marcapassos por milhão de habitantes na Alemanha.

Carolina Lobo/Asimp