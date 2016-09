Alunos da Unopar realizam campanha contra câncer bucal em terminal de Londrina

Saúde

Ação educativa acontece amanhã, dia 10, das 9h às 11h

Neste sábado, dia 10 de setembro, das 9h às 11h, alunos do curso de Odontologia da Unopar promovem no Terminal Central de Londrina, a 2ª edição da campanha “Olhos e bocas bem abertos”, que visa alertar a comunidade sobre os riscos do câncer bucal, uma doença que costuma não apresentar sintomas nas fases iniciais.

Com a distribuição de materiais educativos, os acadêmicos visam orientar como as pessoas podem fazer autoexame nos lábios, bochecha e língua, na busca de áreas endurecidas, feridas, lesões, nódulos ou caroços e realizar encaminhamento dos pacientes para tratamento odontológico no Complexo Clinico da Unopar. “O intuito é conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce desta doença”, explica o professor e coordenador do curso de Odontologia da Unopar, Marcos Antonio do Amaral.

Asimp/Unopar