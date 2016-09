Ibiporã participa de ação para inclusão profissional de pessoas com deficiência

Cidades

“Dia D” de Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência e dos Beneficiários Reabilitados do INSS será dia 23 nos postos do Sine de todo país

A Administração Municipal de Ibiporã, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Economia Solidaria/Agência do Trabalhador, realizará no dia 23 de setembro o Dia "D" dedicado ao atendimento das pessoas com deficiência e aos beneficiários reabilitados que tenham cumprido o Programa de Reabilitação Profissional pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visando à sua inclusão no mercado de trabalho.

Nesta data, os trabalhadores com deficiência e/ou reabilitados do INSS contarão com espaço físico exclusivo e adequado para o atendimento, e as empresas com espaço para entrevistas e seleção dos trabalhadores. Com toda a equipe da agência voltada ao atendimento dos portadores de deficiência, os candidatos poderão atualizar o cadastro, visualizar as vagas e realizar a entrevista de emprego no mesmo dia com representantes do setor de RH das empresas.

Esta ação também visa auxiliar as empresas a cumprir a Lei Federal nº 8.213/91 (Lei de Cotas), que obriga negócios com mais de 100 colaboradores a contratar pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados no quadro efetivo de funcionários. O município de Ibiporã conta com 52.848 habitantes, dos quais 13.836 possuem alguma dificuldade auditiva, motora, visual ou mental/intelectual.

Os trabalhadores interessados em se candidatar às vagas deverão comparecer à Agência do Trabalhador munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF e laudo médico (explicitando a deficiência). Já as empresas interessadas em participar da ação devem entrar em contato com a Agência do Trabalhador/Sine, na Av. D. Pedro II, 294, ou pelo telefone: 3178 0223 ou 3178 0224 para conhecer a proposta e confirmar a participação.

A ideia original do "Dia D" surgiu em 2012 no estado de Mato Grosso e em 2013 na Bahia. Com o sucesso alcançado nesta ação, o Ministério do Trabalho desafiou parceiros a promover o evento do "Dia D", Dia Nacional da Contratação da Pessoa com Deficiência.

Asimp/PMI