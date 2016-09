Flávia Oliveira é campeã da Volta Ciclística Internacional na França

Esportes

Brasileira terminou a competição com mais de dois minutos de vantagem sobre a segunda colocada

Com uma apresentação agressiva e muito tática, a ciclista brasileira Flavia Oliveira conquistou o título geral da Volta Ciclística de l'Ardeche, na França. O evento faz parte da classe 2.2 do ranking mundial e reuniu grandes nomes do ciclismo profissional.

"Sempre estive focada na vitória, mas sempre mantive os pés no chão, sabendo das dificuldades que iria encontrar nas últimas etapas. Terminar com a vitória geral em uma competição desse nível é incrível. Estou muito fez é realizada pela conquista", declarou Flavia.

Após vencer a quarta etapa, Flavia encarou uma prova contrarrelógio de 7,7km (26º lugar) na manhã desta segunda, seguida de uma etapa de montanha com 87,4km (13º lugar) no período da tarde.

Na última e decisiva etapa na 5ª colocação, suficiente para comemorar a vitória geral da competição acumulando 19h51min24s. A austríaca Anna Kiesenhofer terminou na segunda posição a 2min12s, enquanto a francesa Edwige Pitel ficou em terceiro a 2min15s. Flávia Oliveira ainda garantiu a vitória geral da classificação de montanha com 89 pontos. A francesa Edwige Pitel terminou em segundo lugar com 49 pontos. A brasileira Ana Paula Polegatch também participou da competição e terminou na 59ª colocação.

Vera Barão/Asimp/CBC