Com chapéu, cinturão e timbre marcante, Loubet  é atração na primeira noite da Barraca Universitária em Londrina

Londrina

O sertanejo Loubet arrasta multidões por onde passa. E no seu show na Barraca Universitária, em Londrina, dia 15 de setembro, com certeza não vai ser diferente. Com timbre marcante, chapéu e cinturão, ele promete levar o público ao delírio ao som de hits como “Made In Roça” e “Mulher, Chapéu e Botina”.

Atualmente, Loubet está trabalhando o CD DVD ‘Made in Roça’, que deu nome ao novo hit do cantor. O projeto, que tem direção geral de Fernando Trevisan “Catatau”, direção musical de Junior Braga e cenário assinado por Zé Carratu, foi gravado em Jaguariúna/SP, no mês de setembro de 2015. O repertório conta com um total de 21 faixas, 6 delas levam a assinatura do cantor.

Loubet se apresenta na primeira noite da Barraca Universitária, que inaugura em Londrina com o show de Lucas Lucco. A Barraca Universitária é a maior festa sertaneja universitária do sul do Brasil, que já acontece em Maringá há 15 anos e chega a Londrina pela primeira vez, de 15 a 17 de setembro, em uma megaestrutura como uma casa noturna com área de mais de três mil metros quadrados, montada no Parque Ney Braga.

O melhor do eletrônico

Depois de Loubet, para fechar com chave de ouro, é a vez da música eletrônica, com o DJ Rodrigo Vieira. Residente do super club Green Valley – o melhor clube do mundo segundo a DJ Mag Inglesa (2015) – e eleito o melhor DJ de House do Brasil por seis anos consecutivos (2010 a 2015) pela revista DJ Sound, Rodrigo é um dos nomes de destaque do cenário nacional. As centenas de atuações nas melhores festas por todo o mundo, desde as Américas ao Leste Europeu, Ibiza e incontáveis atuações no seu país, o caracterizaram como um dos DJs mais carismáticos e versáteis do Brasil.

Os ingressos para a Barraca Universitária estão à venda em vários pontos da cidade e custam a partir de R$ 25 por noite, com parcelamento em até seis vezes no cartão. O público pode optar entre quatro áreas disponíveis: vip; premium, camarote e lounge.

Programação de shows

- Dia 15/09 – Lucas Lucco + Loubet + Dj Rodrigo Vieira

- Dia 16/09 – Thiaguinho + Bruninho e Davi + Cácio e Marcos

- Dia 17/09 – Henrique e Diego + João Gustavo e Murilo + Crossover (Amon Lima + Julio Torres)

Benê Bianchi/Asimp