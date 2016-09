Festa da cultura japonesa

Londrina

Londrina Matsuri abre nesta sexta,9 e vai até domingo,11de setembro, no Parque Ney Braga

Um dos maiores eventos promovidos pela colônia japonesa do Paraná, o Londrina Matsuri chega à sua 14ª edição com a tradição de cultivar, difundir e integrar a arte e a cultura oriental através da música, dança, trajes típicos, decoração, gastronomia, entre outros aspectos. A festa que também celebra a chegada da Primavera, será realizada de 9 a 11 de setembro, no Parque Governador Ney Braga de Londrina, sempre das 10h às 23h.

A promoção é do Grupo Sansey, entidade cultural e beneficente sem fins lucrativos, com sede em Londrina. “O Londrina Matsuri é um festival anual, acessível a todo o público e atrai a cada edição, um público proveniente de diferentes procedências: turistas, grupos de amigos de cidades vizinhas, curiosos em geral, além do público cativo que vem conferir os shows artísticos, as danças típicas, e provar os diversos pratos da culinária oriental”, conta Juliana Nakahara, da comissão organizadora.

O primeiro Londrina Matsuri foi realizado em 2003, na Praça Nishinomiya, e atraiu 70 mil pessoas. “O festival exalta o melhor da integração da cultura tradicional e contemporânea do Japão, valorizando grupos locais e trazendo convidados de renome nacional. Todos os dias os grupos fazem apresentações de dança, canto, artes marciais e instrumentos musicais”, revela MityShiroma, presidente do Grupo Sansey.

A comunidade japonesa de Londrina soma cerca de 30 mil pessoas, é a segunda maior do Paraná e uma das maiores do mundo fora do Japão. A organização do evento conta com a preciosa ajuda de voluntários, na maioria, formada por integrantes e familiares do Grupo Sansey, que dedicam horas de trabalho em prol da cultura japonesa. Além disso, a festa conta com a participação de inúmeros grupos artísticos e culturais de Londrina e região.

Praça de Alimentação

Dentre as novidades para esta edição, a área de gastronômica recebeu a inclusão de três novos estabelecimentos, totalizando doze restaurantes e espaços de culinária oriental, além de lanches rápidos como pastéis, crepes, sanduíches, docerias, e outras atrações.“Acabamos de receber o prêmio como o Festival Gastronômico mais lembrado pela comunidade japonesa pela terceira vez consecutiva pelo Top Nikkey, algo que nos deixa muito orgulhosos. Acreditamos que esta premiação é o reconhecimento a um trabalho realizado com muito amor e dedicação”, diz Mity.

Mostra Meio Ambiente

A 9ª Mostra Meio Ambiente, apresentará boas práticas através de trabalhos produzidos por estudantes de escolas públicas. As melhores ideias apresentadas pelas escolas municipais serão avaliadas e premiadas por um júri formado por profissionais da área.

2ª Feira de Tecnologia

Área voltada para a tecnologia, especialmente para os jovens, com programação que inclui jogos eletrônicos, campeonatos e amistosos. Haverá também um estande de tecnologia do Senai - onde serão montados setores com Óculos Rift (realidade virtual) - oficinas com Robótica Lego, realização de minicursos de programação e cursos de manutenção e redes de computadores.

Seletiva de Cantores

Cantores amadores e profissionais terão a oportunidade de participar da seletiva para fazerem parte da banda de Matsuri Dance, que anima as noites do festival. Além disso, haverá a apresentação de YosakoiSoran (dança tradicional japonesa) do Grupo Sansey, oito vezes campeão no Festival Brasileiro de YosakoiSoran.

O 14º Londrina Matsuri terá ainda o Espaço Primavera, que contempla mostra de flores e a 7ª Exposição de Rosa do Deserto, exposições e oficinas gratuitas de Oshiê e Origami, mágica, pipas, oficinas circenses e muito mais. “Trata-se de um evento animado, dirigido a toda a família, repleto de momentos de diversão e alegria” explica Luiz Shiroma, coordenador geral. “O Londrina Matsuri oferece também às entidades filantrópicas de Londrina, a oportunidade de arrecadação de recursos financeiros através do comércio em barracas instaladas nos três dias de festa.”

O 14º Londrina Matsuri é promovido pelo Grupo Sansey, entidade sem fins lucrativos. Patrocínio: Unimed Londrina, Rede de Farmácias Drogamais, FIEP (Federação das Indústrias do Estado do Paraná), Boulevard Londrina Shopping, Copel, Colégio Maxi, Bradesco, Disfranco - Distribuidora de Bebidas, Midiograf, Sanepar. Apoio: Governo do Estado do Paraná, Prefeitura de Londrina, RPCTV, Rádio Folha FM, Rádio Igapó FM, Rádio Paiquerê AM, Sociedade Rural do Paraná, SESC Fecomércio e Senai, Jornal União e Jornal Vestibulando.

