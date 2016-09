Palestra e Lançamento do Livro "Futebol: Metodologia de Treinamento do Goleiro" no Inesul

Educação

Na noite de 01 de agosto de 2016, os acadêmicos do Curso de Educação Física do Inesul, profissionais da área; Dra. Maria Lucia L. Buzato, Diretora Acadêmica da Faculdade Inesul e o Profº Edson Ferreira de Siqueira Junior, Coordenador do Curso de Educação Física do Inesul assistiram a palestra e prestigiaram o lançamento do livro com o tema: "Futebol: Metodologia de Treinamento do Goleiro", com o palestrante e autor do livro Sr.Josué Carlos dos Santos, Graduação em Educação Física; Mestrado em Psicologia de la Atividad Fisica y del Deporte. Universidad Nacional de Educaion a Distancia; Auxiliar Técnico de Equipe da Associação Portuguesa Londrinense. Foi uma noite de autógrafos, que contou com a presença do ex goleiro do Londrina Esporte Clube e mencionado no livro Sr. Carlos Giboiwskie.