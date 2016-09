Warta realiza Festa da Leitoa durante todo o final de semana

Londrina

Haverá shows musicais, atrações culturais, barracas de produtos típicos e o tradicional almoço com leitoa assada

Começa nesta sexta-feira (9), às 18 horas, a Festa da Leitoa, no distrito da Warta. O evento, que prossegue até domingo (11), terá shows musicais, parque de diversões, barracas com venda de bebidas e alimentos típicos. O ponto alto do evento é o almoço típico de leitoa assada no forno a lenha, no domingo (11), a partir das 11h30. Toda a comunidade londrinense é convidada a participar.

A festa conta com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic). Segundo o integrante da comissão organizadora, Jair Rogério Cupini, esta é a 13ª edição do evento, que já se tornou tradição no distrito. “Este ano a Festa da Leitoa estará muito especial. Teremos a exibição contínua, em telão, de um vídeo com a história do distrito, mostrando os primeiros moradores, e como a região se desenvolveu através da agricultura e gastronomia”, contou.

Na sexta-feira (9), logo após a abertura do evento, haverá apresentação da Orquestra Londrinense de Viola Caipira “São Domingos Sávio”, às 19 horas. Em seguida, tem início o concurso da Miss Festa da Leitoa, com divulgação do resultado no sábado (10). O encerramento do primeiro dia de festa fica por conta da dupla sertaneja João Mendes e Rinaldo, que vão apresentar música caipira de raiz.

A programação de domingo (11) abre com a Santa Missa Sertaneja, às 8h30. Sobre o almoço típico, Cupini contou que os convites serão vendidos no Salão Paroquial, por R$30,00. O cardápio inclui leitoa assada no forno a lenha e os acompanhamentos, no modelo self-service.

E no último dia da festa, alunos da Escola Municipal Edmundo Odebrecht farão apresentação da dança folclórica do Boi de Mamão. Participam do evento também alunos do Colégio Estadual da Warta, com a peça de teatro “Warta, uma história de diversidade”. O encerramento da Festa da Leitoa está previsto para 23h30. “É um distrito com fácil acesso, a festa terá atrações para pessoas de todas as idades, então todas as famílias podem comparecer. Serão momentos muito agradáveis e de valorização da cultura da nossa cidade”, ressaltou Cupini.

Programação completa da Festa da Leitoa:

9/9 – Sexta-feira:

18 horas - Abertura da festa

19 horas - Apresentação da Orquestra Londrinense de Viola Caipira São Domingos Sávio

20 horas - Concurso da Miss Festa da Leitoa

22 horas - Show sertanejo com João Mendes e Rinaldo (música raiz)

10/9 – Sábado:

16 horas – Abertura das barracas

18 horas - Resultado do Concurso Miss Festa da Leitoa

19 horas - Show com a Banda Alex Camargo

20 horas - Show com a Banda Wagner Ribeiro

23 horas - Show com a Banda Carlinhos Miranda

11/9 – Domingo:

8h30 - Santa Missa Sertaneja

10 horas - Abertura das barracas

11h30 - Almoço típico no salão paroquial

13h30 - Show sertanejo com Amigos da Viola e Denilson

14h30 - Show sertanejo com Chico da Viola e Denilson

15h30 - Apresentação de dança folclórica Boi de Mamão

16h30 - Apresentação de teatro – Warta uma história de diversidade

18h30 - Show Elvis Presley Cover

Grupo de Pagode Sem Bagunça

23h30 - Encerramento da festa.

NC/PML