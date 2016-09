Catequizando através da Palavra

Religião

Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 12/09/2016

Primeira Leitura (1Cor 11,17-26.33)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.

Irmãos, 17no que tenho a dizer-vos, eu não vos louvo, pois vossas reuniões não têm sido para o vosso bem, mas para o mal. 18Com efeito, e em primeiro lugar, ouço dizer que, quando vos reunis em assembleia, têm surgido divisões entre vós. E, em parte, acredito.

19Na verdade, convém que haja até cisões entre vós, para que também se tornem bem conhecidos aqueles dentre vós que resistem à prova. 20De fato, não é para comer a Ceia do Senhor que vos reunis em comum.21Pois cada um se apressa a comer a sua própria ceia; e enquanto um passa fome o outro se embriaga.

22Não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a Igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Hei de elogiar-vos? Neste ponto, não posso elogiar-vos.

23O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti: Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão 24e, depois de dar graças, partiu-o e disse: “Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei-o em memória de mim”.

25Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: “Este cálice é a nova aliança, em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória”.

26Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. 33Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a Ceia, esperai uns pelos outros.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 39)

— Irmãos, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha!

— Irmãos, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha!

— Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos; não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados, e então eu vos disse: “Eis que venho”.

— Sobre mim está escrito no livro: “Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei”.

— Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia; vós sabeis: não fechei os meus lábios.

— Mas se alegre e em vós rejubile todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre: “É grande o Senhor!” os que buscam em vós seu auxílio.

Evangelho (Lc 7,1-10)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 1quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. 2Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito, e que estava doente, à beira da morte.

3O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus, para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado.

4Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: “O oficial merece que lhe faças este favor,5porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga”.

6Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: “Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. 7Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente a teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. 8Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um: ‘Vai!’, ele vai; e a outro: ‘Vem!’, ele vem; e ao meu empregado ‘Faze isto!’, e ele o faz”.

9Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia, e disse: “Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé”. 10Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

A fé e a humildade nos aproximam de Deus

Que o oficial romano, um homem de fé e humildade, ensine-nos que, independente da condição financeira que temos, não somos melhores que ninguém

“Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa” (Lucas 7, 6).

O oficial do império tinha um empregado que estava doente e, praticamente, à beira da morte. No entanto, o oficial não fazia parte do povo eleito nem era judeu, mas tinha fé, sabia o que Jesus podia fazer.

O oficial não vai atrás de outros, ele mesmo vai atrás de Jesus, para Lhe pedir que faça algo em favor do seu empregado. Porque sabe o poder e da autoridade que tem, ele manda o empregado fazer isso e ele faz, mas não tem poder sobre a doença, sobre a vida nem a morte. Ele sabe que quem tem esse poder e autoridade é Jesus!

Há duas coisas que chamam a atenção de Jesus e devem chamar a atenção de cada um de nós na fé desse homem. Primeiro, porque é uma fé de muita confiança, é a fé de alguém que sabe que só Deus pode vir em socorro daquela situação. Nem o dinheiro, o poder nem o prestígio que ele tem podem fazer algo pelo seu empregado.

Jesus não vai ser comovido ou movido em consequência do poder, do prestígio nem do dinheiro que o oficial tem, mas pela sua fé. Que fé é essa? Uma fé muito sincera, muito convicta, de quem acredita que Jesus é capaz e pode fazer tudo.

Meus irmãos e irmãs, não basta saber aquilo que Deus pode fazer por nós, é preciso ter convicção, não tirar d’Ele o nosso olhar e a nossa confiança.

O segundo aspecto desse homem é uma fé humilde, sincera, piedosa e contrita. Não é uma fé soberba e orgulhosa: “Deus tem de fazer para mim! Ele precisa fazer o que eu quero!”. Pelo contrário, ele, humildemente, vai dizer: “Senhor, eu não sou digno! Nem mereço que o Senhor faça isso pelo meu empregado! Não sou digno de que o Senhor entre em minha casa, por isso não se incomode!”.

Amados irmãos e irmãs, deixamos de alcançar muitas coisas no coração de Deus, porque até na nossa manifestação de fé somos soberbos e orgulhosos, achamos que Ele tem de nos fazer favores, achamos que somos merecedores e que Ele tem a obrigação de fazer isso e aquilo por nós.

A soberba tem dentro dela um veneno mais terrível ainda, porque, além de ser veneno para nos acharmos melhores e merecedores, o orgulho ainda esconde nossos limites e fraquezas.

Não se trata de uma falsa modéstia, porque esse oficial está realmente reconhecendo seus pecados e fraquezas, por isso se humilha na presença de Deus.

Aproxime-se de Deus sempre com o coração humilde e humilhado! A soberba não alcança nada de Deus, pelo contrário, como diz Maria no Magnificat: “Ele derruba os soberbos e os orgulhosos dos tronos que cada um faz em seu coração”. Deus exalta, escuta, atende a prece humilde, confiante feita de uma forma contrita e com a convicção de que Ele tudo pode.

Que este oficial romano, mesmo não sendo membro do povo eleito, do povo chamado ‘escolhido’, mas um homem de muita fé e humildade, ensine-nos que, independente do cargo ou da condição financeira que temos, que não somos melhores nem mais importantes do que ninguém.

É a fé e a humildade que nos aproximam do coração de Deus!

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova - https://www.facebook.com/rogeraraujo.cn