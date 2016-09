Evandro Camperom  pela primeira vez em Londrina

Social

poeta, cantor e compositor Evandro Camperom se apresenta no Bar Valentino

"Ferramenta Quente" é o segundo disco do poeta, cantor e compositor Evandro Camperom. O show está agendado para o dia 17 de setembro, às 23 horas, no Bar Valentino, em Londrina.

No repertório, canções deste mais recente trabalho como "Mãe", "O sonho dos Bichos" e "Ciranda Triste" (part. de Junio Barreto). Ainda serão executadas canções do primeiro disco de Camperom, Algazarra. O show é uma realização Micuim Produções com apoio do Bar Valentino.​

Ferramenta Quente

Camperom traz melodias simples, bons arranjos e belas letras em novo disco

O show "Ferramenta Quente", do poeta, cantor e compositor Evandro Camperom, reúne as onze músicas do álbum com mesmo nome,produzido por Fabá Jimenez e Caio Andrade e lançado em 2014. A banda que acompanha o autor é composta por quatro músicos: bateria, baixo, guitarra e trombone.

No repertório do show canções assinadas pelo cantor,um trabalho denso e enxuto, que leva o ouvinte ao passeio por sonoras imagens que hipnotizam do começo ao fim da audição. A apresentação se constrói como uma provocação entre duas formas de expressão: a música e a poesia.

Camperom produz uma música simples, porém rica, porque repleta da poesia. O trabalho de Camperon é calcado em melodias firmes, bons arranjos e belas letras, construídas com apuro e invenção. O compositor é o que há de mais moderno em poesia. Bebeu na fonte de nomes como Ascenso Ferreira, João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, Carlos Pena Filho, entre outros.

Sua poesia vem de suas veias, de sua respiração, da combustão dos seus sonhos.O show Ferramenta Quente é continuidade natural de um trabalho de duas décadas, mais elétrico, mais pesado e contundente. A banda de apoio está afiadíssima e acrescenta sabor à sonoridade das palavras (www.evandrocamperom.com.br)

Rogério Cavalcante/Asimp