Município sedia 16ª Semana Municipal da Paz

Evento terá edições de Abraços pela Paz, manifestações, caminhada, palestras e lançamento de livro envolvendo vários setores da comunidade

O Conselho Municipal da Cultura de Paz (Compaz) e a Organização Não Governamental (ONG) Londrina Pazeando continuam trabalhando nos preparativos da 16ª Semana Municipal da Paz de Londrina e Região, que será realizada de 17 a 25 de setembro.

Com o tema “Justiça Restaurativa e a Construção da Cultura de Paz”, o evento terá diversas atividades que serão desenvolvidas em diferentes espaços da cidade. São manifestações e Abraços pela Paz, palestras, debates, caminhadas, exposição, lançamento de livro, acampamento, entre outros. A programação pode ser conferida no endereço http://www.londrinapazeando.org.br/ (clicar em Eventos).

De acordo com o secretário do Compaz e integrante da ONG Londrina Pazeando, Luis Claudio Galhardi, o evento, que completa 16 anos, e sua série de atividades já se tornaram um patrimônio da cultura local, reunindo cada vez mais adeptos. “Temos em Londrina uma atuação de estímulo à cultura de paz que não é apenas pontual. São ações consolidadas que já existem há vários anos, incluindo a participação de muitos setores da comunidade. O evento acontece para ampliar este alcance”, destacou.

Abraço no Lago

Uma das ações da 16ª Semana será o 8º Abraço no Lago Igapó, que reunirá no dia 18 participantes de escolas, empresas, associações, conselhos municipais, sindicatos e outras instituições de Londrina. Na ocasião, também será realizada a 16ª Caminhada pela Paz e não-violência. O evento ainda terá apresentações musicais e artísticas. Qualquer pessoa pode participar das atividades, manifestando seu sentimento de paz em prol de um planeta mais harmonioso e sustentável. A concentração será a partir das 9h30 no Lago Igapó 2, na avenida Maringá com Professor Joaquim de Mattos Barreto - aterro do Igapó 2.

Publicação

Outro destaque desta edição será a entrega do 14º Livro Londrina Pazeando. O ato será realizado no dia 19, às 14 horas, no Centro Cívico de Londrina. A publicação é uma coletânea de textos, desenhos e relatos produzidos por alunos, pais e professores com o tema “Justiça Restaurativa e a Construção da Cultura de Paz”. Em 2016, participaram do livro 38 escolas, incluindo unidades municipais, estaduais e particulares, totalizando 80 pessoas. No dia 21, será realizada a 14ª Noite de Autógrafos do Livro Londrina Pazeando, reunindo os autores na Livrarias Curitiba do Shopping Catuaí, das 19 às 20h30.

No transcorrer da 16ª Semana ainda serão realizados vários outros eventos, incluindo mais edições dos Abraços pela Paz em espaços públicos de Londrina. Além disso, ainda haverá o 9º Fórum Estadual de Educação para Paz - Contribuição das Mídias para Construção de uma Cultura de Paz.

NC/PML