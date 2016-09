MEC libera R$ 21,36 mi para a educação básica no Paraná

Educação

O Ministério da Educação liberou, na semana passada, R$ 21,36 milhões para a execução de políticas de educação básica no estado do Paraná. Os recursos serão destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE).

Para o ministro da Educação, Mendonça Filho, a liberação dos recursos demonstra a disposição do governo federal em empenhar-se em benefício da educação básica. “Temos a necessidade, cada vez mais forte, de dedicar atenção especial à educação básica, investindo na educação infantil, no ensino médio e na educação técnica”, enfatizou o ministro.

O PNAE tem como objetivo ofertar alimentação escolar saudável aos estudantes, acompanhada por ações de educação alimentar e nutricional. No Paraná, o PNAE receberá R$ 18,54 milhões. Já o PNATE é destinado a alunos da educação básica pública, residentes em área rural e que constam no censo escolar do ano anterior. Para esse programa, no Paraná, serão destinados R$ 2,81 milhões. Os recursos podem ainda, em caráter suplementar, ser utilizados por estados e municípios na manutenção de veículos, compra de combustível ou terceirização do serviço de transporte escolar. Em todo o Brasil, o programa atende 4,2 milhões de alunos.

Asimp/Mec