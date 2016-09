Londrina supera índices do Ideb para Séries Iniciais do Ensino Fundamental

Educação

Resultado atingido pelo Município foi de 6,5 e envolve médias de desempenho na avaliação do MEC e também o fluxo escolar

A rede municipal de educação de Londrina superou as metas previstas pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) na quinta-feira (8). O índice atingido pelas unidades escolares municipais, com alunos do 5º ano das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, foi de 6,5 e a meta prevista pelo MEC para o Município era de 5,9. A Escola Municipal Neman Sahyun foi a mais bem colocada em Londrina, e a 5ª melhor no Estado, com o índice de 8,2.

O Ideb reúne, em um só indicador, dois conceitos que medem a qualidade da educação: fluxo escolar, com base no Censo Escolar, e médias de desempenho na avaliações do MEC, a Seab/Prova Brasil. O índice vai de zero a dez, e o Ideb do país em 2015 foi de 5,5. As provas são realizadas a cada dois anos e o resultado é divulgado no ano seguinte. Em Londrina, 78 escolas municipais participaram da última avaliação.

Segundo a secretária municipal de Educação, Janet Thomas, os índices obtidos pelas escolas municipais foi muito satisfatório. “Desde o início desta gestão, analisamos e classificamos as escolas em três níveis, sendo vermelho para as que tinham resultados mais baixos e estavam em estado de alerta, amarelos as escolas medianas e verde as unidades mais bem colocadas. Desde então, realizamos várias ações de interferência, e hoje ficamos muito felizes em ver que, entre as dezenove escolas com índices mais baixos, onze saíram desse patamar”, ressaltou.

Para Janet, a avaliação sistêmica, feita a cada seis meses, permitiu identificar as áreas com maior dificuldade dentro do currículo escolar. “Desde 2014 aplicamos a prova sistêmica, com procedimento similar ao da prova do Ideb, e trabalhamos em cima das deficiências ali identificadas. Com esse método, quem mais precisava, recebeu mais atenção. O objetivo é que todas as escolas municipais atinjam um mesmo patamar, oferecendo ensino de qualidade para todos os alunos, para que eles tenham as mesmas oportunidades durante a vida”, explicou.

Sobre a Escola Municipal Neman Sahyun, localizada na região norte e que pelo quarto biênio consecutivo atingiu o melhor resultado do Município, Janet ressalta a união de forças de toda a equipe. “No primeiro Ideb, essa unidade teve um resultado muito baixo, o que motivou os pais a pedirem transferência dos alunos. Diante dessa realidade, os professores, em conjunto com a direção, se comprometeram a não permitir que essa situação se repetisse. Eles se uniram em torno de um objetivo, que é a melhoria da qualidade, e realizam um ótimo trabalho, com muito esforço e de maneira brilhante. Um dos diferenciais que notamos ali é focar nas soluções ao invés dos problemas, sempre com o pensamento voltado na superação dos desafios”, afirmou.

Juliana Gonçalves/NC/PML