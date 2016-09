Pré Lançamento do Londrix será nesta quarta (14)

Cultura

AARPA – (Atrito Arte Artistas & Produtores Associados) orgulhosamente traz ao Teatro Zaqueu de Melo, nesta quarta feira dia 14 de setembro às 19:30 horas, o “Sarau: Prosa, poesia e outras atrações”. O evento marca o pré lançamento do LONDRIX – Festival Literário de Londrina, comemorando seus 12 anos de existência.

Na ocasião, serão apresentadas as ações culturais e socioculturais desenvolvidas pela AARPA através da Vila Cultural Cemitério de Automóveis e o LONDRIX, (Leia Londrina; Sarau: Prosa, poesia e outras delícias; Sarauzinho; Um dedo de prosa nas escolas; Assalto Literário; montagens de espetáculos; oficinas culturais; incentivo a jovens artistas; entre outros).

Música, dança, teatro, circo, performances, artes visuais e literatura são as vertentes artísticas fomentadas e desenvolvidas nestas atividades culturais.

O “Sarau: Prosa, poesia e outras atrações” trará um pouco destas ações culturais através das apresentações de alguns artistas de Londrina e região: Artes visuais com exposições de Jéssica Bozzi, Caio Souza e Brayan Thompson. Dança contemporânea com Luana Vidotte e Jorge Fortunato. Poesia na voz de vários atores (Christine Vianna, Mário Fragoso, Beatriz Vianna, Edra Moraes, Leandro Benevides e a apresentação do espetáculo de circo teatro “Dupla de dois” com os palhaços Carabina e Leleca (Sergio Mello e Leandra Azevedo).

A AARPA é uma Organização Não Governamental responsável pela Vila Cultural Cemitério de Automóveis, em atividades ininterruptas desde 2007 e que desenvolve diversos trabalhos que levam arte e cultura à comunidade londrinense e da região e, também, pelo LONDRIX – Festival Literário de Londrina, Um evento com a missão de formar cidadãos conscientes, tocados pela literatura e todas as suas formas de manifestação. Em 12 anos de atividades, o Londrix reuniu, promoveu, valorizou e difundiu autores representativos da literatura brasileira, além de transitar entre todas as formas de manifestação artístico-literária em debates, palestras, performances, saraus, shows, peças, oficinas, feira de livros e projetos de extensão à comunidade. A entrada é franca e indicada a toda família.

O Londrix aproveita para informar que o edital para inscrições de trabalhos londrinenses foi prorrogado até dia 30 de setembro, devido à problemas técnicos. Os interessados poderão se inscrever na categoria - DEBATES/PALESTRAS - LANÇAMENTO DE LIVROS - SHOWS / PERFORMANCES - ATIVIDADES INFANTIS - OFICINAS LITERÁRIAS. Mais informações pelo site www.londrixfestivalliterario.com.br

