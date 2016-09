Descobridor de talentos chega a Londrina em busca de novos talentos

Social

Marcelo Germano, responsável por descobrir o fenômeno Larissa Manoela, estrela da novela Cúmplices de um Resgate fará seletivas no Paraná

Londrina sediará na sexta-feira (16.09) mais uma etapa da Seletiva Marcelo Germano na busca de novos atores, atrizes e modelos. O empresário foi o responsável por revelar nomes como Viviane Orth, Lucas Kittel, Ingridy Andrade, Bruna Mattos além de atores e atrizes como Gabriella Mustaffá, Isabella e Rachel Aguiar e a estrela do SBT, Larissa Manoela.

De acordo com Marcelo Germano, a expectativa em relação ao evento é muito positiva. “Começamos o projeto no Paraná. É especial voltarmos com a Seletiva, principalmente em Londrina. Esperamos ter bons resultados, a ansiedade é grande”, comenta.

O ator e cantor João Guilherme da novela Cúmplices de um Resgate estará presente na segunda etapa, o workshop, no dia 17 de setembro, no Aurora Shopping - Centro de Eventos (Av. Ayrton Senna da Silva, 400 – Gleba Palhano), para conversar com os talentos e contar sobre sua carreira.

As seleções terão início a partir das 10h e estão abertas a meninos e meninas com idade entre 4 a 25 anos. Os aprovados terão a oportunidade de ir para a Convenção Projeto Passarela, a maior convenção de talentos da América Latina e serão apresentados para as melhores agências de modelos e atores do país e a produtores e diretores de elenco das principais emissoras de TV. Além de serem avaliados para do Portal de Talentos MGT e também para o IMTA (maior evento de talentos do Mundo que acontece nos Estados Unidos), também concorrer há bolsas de estudo.

Asimp/MGT