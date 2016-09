Esportes

Tradicional prova do automobilismo nacional comemora 25 anos de corridas ininterruptas em evento a ser realizados nos dias 24, 25 e 26 de novembro.

A tradicional prova das 500 Milhas de Londrina chega ao jubileu de prata durante a edição 2016 da corrida que acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de novembro em Londrian. Uma exposição especial contando a história dos 25 anos da corrida e os melhores pilotos e equipes de todo o Brasil são esperados para esse grande evento a ser realizado em 2016 no Autódromo Ayrton Senna.

O público presente ainda assistirá a final do Metropolitano de Marcas de Londrina, a Fórmula 1600, maior categoria de monoposto da América Latina e a final da Copa Brasil de Endurance. A entrada ao evento é gratuita durante os três dias. A transmissão da prova será ao vivo pela internet através do site oficial da categoria (www.500milhasdelondrina.com.br).

A 25ª edição das 500 Milhas de Londrina conta com apoio do Hospital do Coração de Londrina, TV Tarobá, Folha de Londrina, Vernie Citroën, Bravo Comunicação, W2 Digital e a hospedagem oficial do evento é do Hotel Crystal. A supervisão é da Federação Paranaense de Automobilismo (FPA) e Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

Vitor Garcia/Asimp

