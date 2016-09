Londrinense Wesley Gutierrez conquista segundo lugar no pódio

Esportes

Pierluigi faz corrida impecável e vence 6ª etapa da SuperBike em Curitiba

Diego Pierluigi (#84), da equipe BMW Motorrad Alex Barros Racing, acelerou forte e venceu a 6ª etapa da SuperBike, prova realizada no início da tarde deste domingo (11) no Autódromo Internacional de Curitiba. O piloto argentino, que já tinha sido o mais rápido nas sessões classificatórias, confirmou o bom resultado na pista sem sofrer nenhum incidente.

O único percalço na excelente prova de Pierluigi ocorreu logo na largada. O piloto foi ultrapassado por Diego Faustino (#68), da equipe Honda, que tomou a dianteira e saltou para a ponta. Porém, não conseguiu abrir vantagem. Na terceira volta o argentino já havia recuperado a posição para não mais deixá-la. Com um ritmo muito forte, o piloto da equipe BMW Motorrad conseguiu se consolidar na liderança e ainda contou com o azar do adversário paranaense, que acabou sofrendo uma queda na segunda metade da prova e dando adeus a qualquer possibilidade de vitória.

Com o caminho completamente aberto, Diego Pierluigi cruzou a linha de chegada em primeiro, pouco mais de seis segundos à frente dos adversários. Enquanto isso, a vice-liderança ficou para Wesley Gutierrez (#134), da equipe Kawasaki Racing Team. O piloto, natural da cidade de Londrina (PR), realizou uma prova consistente e se beneficiou dos erros dos adversários. Primeiro ganhou a terceira posição de Sebastiano Zerbo (#81), da BMW Motorrad Alex Barros Racing, e por fim herdou o segundo lugar com o incidente de Faustino.

Marco Solorza (#55), da equipe JC Racing Team, faturou a terceira colocação na prova. O piloto argentino imprimiu um ritmo intenso no final da corrida e chegou a ameaçar a vice-liderança de Gutierrez. Já Sebastiano Zerbo foi o quarto a receber a bandeirada. O italiano fez um início de corrida brilhante. Saltou da 11ª posição para o terceiro lugar. Porém, na segunda metade da prova acabou perdendo rendimento e sendo ultrapassado. Por fim, o líder do campeonato, Danilo Lewis (#17), da Tecfil Racing Team, completou o pódio com a quinta posição e comemorou o fato de seu principal adversário, Diego Faustino, ter completado a prova apenas na nona colocação.

Pela SuperBike Pro Amador, Alex Borges (#44), da equipe Pitico Race Team, confirmou o favoritismo e venceu a corrida. A vice-liderança ficou com Jeferson Marchesin Friche (#6), da equipe HG Motos Racing. Nas posições seguintes, Roque dos Santos (#21), da Playstation/PRT, garantiu o terceiro lugar, logo à frente de Fabricio de Castro (#75), da BH Racing, em quarto, e de Fábio Nallin (#47), da Misano Racing Team, em quinto.

Na SuperBike Pro Estreante, Davi Lara Costa (#12), da equipe JC Racing Team, levou a melhor e garantiu a vitória. O piloto contou ainda com o abandono de Juracy Rodrigues "Black" (#560), da Black Day Racing Team, na oitava volta. Já o outro adversário, Luciano Pokemon (#77), da Pkm Racing, teve problemas com sua moto e nem começou a corrida.

Pela SuperBike Pro Master, a primeira colocação ficou com Elson Tenebra Otero (#2), da Suzuki/Econs/Best Riders. Enquanto isso, Jirios Semaan Abboud (#100), da BH Racing, faturou a vice-liderança.

O SuperBike Brasil tem Patrocínio Silver Honda, Mobil, Pirelli e Yamaha. Patrocínio Bronze Premium de Kawasaki, Ducati e MotoSchool. Patrocínio Bronze de Shark, Diafrag, Alpinestars e Tutto Moto e volta para o Autódromo Internacional de Curitiba, no municipio de Pinhais para a grande final de semana do dia 04 de dezembro.

Asimp: SuperBike Brasil

