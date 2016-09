Grupo mineiro vem ao Paraná para Sonora Brasil

Cultura

Projeto Sonora Brasil apresenta em quatro cidades paranaenses o canto como expressão musical relacionada às atividades laborais em setembro, o Sesc Paraná traz a quatro cidades paranaenses o grupo mineiro Ilumiara para a segunda etapa do projeto Sonora Brasil - Cantos de Trabalho.

O grupo é formado por Alexandre Gloor, Carlinhos Ferreira, Leandro César, Letícia Bertelli e Marcela Bertelli, cinco músicos da cidade de Belo Horizonte, pesquisadores das músicas utilizadas nas atividades laborais.

O repertório é formado por músicas de trabalho recolhidas da tradição e, no espetáculo, Ilumiara promove a contextualização histórico-social dos cantos.

Serão interpretados cantos entoados por trabalhadores negros na extração de metais, em Diamantina; cantigas de ninar, canto de lavadeiras, dentre outros.

As apresentações serão realizadas nas cidades de Curitiba (14/9), Ponta Grossa (15/9), Maringá (17/9) e Londrina (18/9). Todas as apresentações são gratuitas e realizadas nas unidades do Sesc.

Sonora Brasil

O Sonora Brasil é um projeto temático do Sesc que tem como objetivos despertar um olhar crítico sobre a produção e sobre os mecanismos de difusão da música no país, incentivar novas práticas e novos hábitos de apreciação musical e promover apresentações de caráter essencialmente acústico, que valorizem a autenticidade sonora das obras e de seus intérpretes.

Desde a sua primeira edição, em 1998, o projeto já recebeu cerca de 80 grupos, em mais de 3.900 apresentações pelo Brasil, alcançando um público superior a 520 mil espectadores.

Para mais informações, acesse o site http://www.sescpr.com.br/cultura/musica/sonora-brasil/.

Silvia Bocchese de Lima/Asimp