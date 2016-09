Receitas: Bolo de Granola

Gastronomia

Ingredientes

1 xícara de chá de manteiga

1 xícara de chá de mel

3 ovos

½ xícara de chá de leite

½ xícara de chá de amido de milho

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

1 xícara de chá de granola

200g de amêndoas picadas

Preparo

Em uma batedeira Black+Decker, bata a margarina com o mel até formar um creme. Junte os ovos, sem parar de bater. Agregue o leite, o amido de milho, a farinha e o fermento. Bata bem. Retire a tigela da batedeira e acrescente a granola e as amêndoas. Misture. Coloque em uma forma média, redonda e com furo no meio, previamente untada e enfarinhada. Leve ao forno médio (180 °C) por cerca de 50 minutos. Desenforme e deixa esfriar.

Dica

Cubra o bolo com açúcar de confeiteiro peneirado e decore com granolas.

(www.blackedecker.com.br)