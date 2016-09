Sebrae/PR realiza Mês da Inovação e Tecnologia na região de Londrina

Londrina

Em setembro, micro e pequenos empresários receberão capacitações gratuitas com foco na melhoria de serviços, processos e produtos

Mais de 40 ações de incentivo à inovação e tecnologia nas micro e pequenas empresas estão programadas para a Região de Londrina durante o Mês da Inovação e Tecnologia, promovido pelo Sebrae/PR. Dentre as atividades, estão previstas consultorias, capacitações e orientações voltadas às necessidades de empresas de vários segmentos.

O foco das atividades é auxiliar os empresários a venderem mais, reduzirem custos, ampliarem mercados e se adaptarem a normas e regulamentos, com o investimento em projetos de inovação e tecnologia. Tudo isso por meio do Programa Sebraetec – Serviços em Inovação e Tecnologia.

Liciana Pedroso, consultora do Sebrae/PR, destaca que inovação não significa apenas criar um novo produto, algo nunca antes inventado. “Pequenas ações ou ajustes são capazes de provocar grandes transformações nas empresas”, lembra. E o Sebraetec é uma forma rápida e econômica de levar a inovação para dentro do pequeno negócio.

Por meio de consultorias e acompanhamento, os empreendedores podem receber o auxílio do Sebrae/PR para prototipar projetos, alcançar certificações, aprimorar o uso de tecnologias para o desenvolvimento dos negócios, melhorar a qualidade de produtos e serviços, proteger a marca, aumentar a produtividade e os lucros, melhorar o design do produto ou da loja, entre várias outras medidas. Os projetos do Sebraetec têm valor de até R$ 25 mil. Os subsídios não reembolsáveis são de 60% para microempreendedores individuais e produtores rurais, e de 50% para micro e pequenas empresas.

Programação

A programação na Região de Londrina, neste Mês da Inovação, inclui orientações gratuitas sobre como aumentar as vendas com o comércio eletrônico e mídias digitais; como reduzir o desperdício; dicas de vendas no mundo virtual; como diminuir custos; como montar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos; como regularizar a empresa nos órgãos ambientais; como proteger a marca e seus produtos, etc.

O Mês da Inovação será uma grande oportunidade para os empreendedores investirem em melhorias dos seus serviços, processos ou produtos, para se destacarem no mercado. Em todos os eventos, os empreendedores receberão orientações e serão informados sobre como acessar o subsídio, pelo Sebraetec.

O Sebraetec

A solução, atualmente, está dividida nas modalidades Orientação, para empresas que necessitam de serviços tecnológicos de baixa complexidade, e Adequação, para aquelas que carecem de suporte tecnológico classificado como de média ou alta complexidade. Para participar, é preciso que o faturamento anual da empresa não ultrapasse R$ 3,6 milhões.

O suporte tecnológico do Sebrae/PR no Programa inclui consultorias para identificar necessidades e potencialidades do negócio, acompanhamento, como forma de assegurar os melhores resultados e minimizar os riscos, além de auxílio na opção para investimento em tecnologia e inovação. O Sebraetec atua nas áreas de design, produtividade, propriedade intelectual, qualidade inovação, sustentabilidade e serviços digitais.

“Na modalidade Orientação, como o próprio nome diz, a empresa recebe orientações e consultorias tecnológicas, a fim de ajustar e melhorar seu processo produtivo. Já na modalidade Adequação, o objetivo é adequar, ou até mesmo alterar, de forma significativa, seus produtos, serviços ou processos produtivos, conforme as exigências legais e necessidades do mercado”, detalha o gerente da Unidade de Ambiente de Negócios do Sebrae/PR, César Rissete.

Programação

Informações sobre a programação do Mês da Inovação em Londrina podem ser obtidas no site www.sebraepr.com.br/mesinovacao, ou ainda na Central de Relacionamento do Sebrae/PR - 0800 570 0800, ou pelo telefone (43) 3373-8000.

Asimp/Sebrae/PR