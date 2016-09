Município apresenta resultado do projeto de integração da RedeSim

Londrina

Rede de simplificação permite que o contribuinte dê entrada em processos de alvará, de forma integrada e automática, via internet

A Prefeitura de Londrina apresentou, na segunda-feira (12), o resultado do projeto de integração da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios (RedeSim). O encontro, realizado no auditório da ACIL, teve como objetivo mostrar as funcionalidades deste sistema, trazendo informações sobre os procedimentos realizados para a agilização dos processos de alvarás de estabelecimentos de baixo risco. Também foram citados os primeiros avanços obtidos através da rede de simplificação.

O evento foi organizado pelo Sindicato das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações, Pesquisas e de Serviços Contábeis de Londrina e Região (Sescap) e contou com a participação de empresários contábeis, acadêmicos de contabilidade, representantes de entidades ligada à área e pessoas envolvidas com conhecimentos básicos no processo de constituição de empresas.

O secretário municipal de Fazenda, Paulo Bento, destacou que a grande vantagem da RedeSim é desburocratizar e diminuir o tempo do processo de emissão de alvarás, fazendo com que as filas para esse tipo de procedimento diminuam substancialmente. “Nossa motivação é permitir que o munícipe tenha acesso aos processos via internet sem precisar sair de sua casa, escritório ou empresa, podendo emitir seu alvará de forma automática. É preciso ressaltar que este trabalho só foi possível com o empenho das equipes técnicas da Diretoria de Tecnologia da Informação do Município e da Secretaria Municipal de Fazenda”, afirmou.

Com a RedeSim, o contribuinte dá entrada no alvará com processo que passa automaticamente por todos os órgãos necessários, podendo ser impresso dentro de poucos minutos, após o registro na Junta Comercial. Após a integração dos sistemas, a quantidade de alvarás emitidos mensalmente aumentou de 804 em julho, para 1.376 em agosto, mês no qual a RedeSim foi implantada.

De acordo com o diretor vice-presidente do Sescap, Euclides Nandes Correia, a questão da integração do sistema da RedeSim com o sistema tributário da Prefeitura de Londrina na área contábil e empresarial é de suma importância para agilizar a emissão de alvarás das empresas de baixo risco, que representam cerca de 70% das solicitações de alvarás. “Essa integração possibilita que o sistema analise a abertura dessas empresas mais rapidamente e faça uma devolutiva sem interferência de servidores. Por sua parte, os servidores ficam mais atentos e focados nos outros 30% dos processos de maior complexidade”, disse.

Após a explanação inicial sobre o sistema, uma equipe técnica do Município fez uma apresentação sobre as funcionalidades da RedeSim, mostrando a arquitetura básica do projeto e seu modelo de negócio, os benefícios para a cidade, empreendedores e comunidade. Além disso, foram citadas as mudanças e facilidades obtidas desde sua implantação.

Integração

O trabalho de integração do sistema do Município com a RedeSim vem sendo desenvolvido há cerca de um ano. O sistema permite que órgãos responsáveis pelo registro e legalização de empresas atuem de forma integrada e que todo o processo seja feito por meio de entrada única de dados na internet.

Com isso, desde agosto deste ano, o processo de abertura de empresas foi facilitado e agilizado, permitindo que a liberação do alvará de primeiro estabelecimento e de baixo risco, que representam mais de 50% dos pedidos da Prefeitura, seja feita de forma automática e rápida, dispensando que o contribuinte se desloque para vários órgãos.

Renan Oliveira e Dayane Albuquerque/NC/PML