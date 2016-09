“Mostra Meio Ambiente – Melhores Práticas” premia unidades escolares municipais

Londrina

A 9ª edição do concurso foi realizada pelo Londrina Matsuri, com participação de seis escolas municipais e CMEIs

A 14ª edição da festa Londrina Matsuri, no domingo (11), contou com a participação de seis unidades escolares na “9ª Mostra Meio Ambiente – Melhores Práticas”. Durante a festa, foram expostas boas práticas ambientais, através de trabalhos produzidos por estudantes de escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

Um júri formado por profissionais da área avaliou os projetos, e foram premiadas as seguintes unidades: em terceiro lugar, a Escola Municipal Atanázio Leonel, com o projeto “Horta na Escola”, e em segundo lugar, o CMEI Anita Correia, com o projeto “Estruturação de espaços com práticas sustentáveis: Uma proposta para a educação Infantil”.

No primeiro lugar, a Escola Municipal Professor Doutor Carlos da Costa Branco foi premiada pelo projeto “Empreendedorismo Sustentável”. A supervisora da escola, Bruna Ester Gomes Yamashita, explicou que o projeto já é desenvolvido desde 2013, com a prática da compostagem utilizando resíduos da cozinha da escola. “Temos um apoio muito grande da equipe da cozinha, que separa as sobras de comida das cascas. Na sala de aula, as professoras trabalham a questão do lixo orgânico, reciclável e resíduos, de forma interdisciplinar”, contou.

Os alunos utilizam o composto produzido no jardim da escola, no pomar de bananeiras e na horta da escola. “Cada turma tem uma função específica. Na horta, eles plantam ervas aromáticas, temperos, e verduras. Nosso objetivo é que as crianças vejam que o lixo que produzimos pode ser utilizado em nosso favor. Os alunos gostam muito dessas atividades, e até em casa eles começam a fazer a diferença”, ressaltou a supervisora escolar.

O prêmio Escola Destaque foi concedido ao CMEI Aracy Soares dos Santos, pelo projeto “Chove chuva, chove sem parar... Chove chuva para a escola economizar!”, com um sistema de captação da água da chuva. Todas as escolas integrantes da Mostra receberam um relógio, troféu e certificado de participação. As escolas premiadas ganharam também caixas de som amplificadas.

Segundo a profissional do Apoio Pedagógico de Ciências da Secretaria Municipal de Educação (SME), Cristina Borba, os fatores utilizados para avaliar os projetos são criatividade, inovação, e o resultado obtido em prol da comunidade. “Também é considerada a relevância do projeto para o meio ambiente, o envolvimento da comunidade escolar na realização, e a qualidade do projeto escrito”, explicou.

Para Cristina, o concurso é um meio de divulgar o trabalho de educação ambiental realizado pelos professores da rede. “São projetos bem interessantes, e essa parceria incentiva os professores a mostrar para toda comunidade o trabalho de qualidade que eles realizam, de forma interdisciplinar, envolvendo a questão ambiental”, disse.

A festa Londrina Matsuri é promovida pelo Grupo Sansey, entidade cultural e beneficente sem fins lucrativos, e conta com apoio da Prefeitura de Londrina.

Juliana Gonçalves/NC/PML