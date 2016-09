Casa da Mulher oferece curso de alfabetização digital e internet

Londrina

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres vai oferecer um curso de alfabetização digital e internet para mulheres acima de 18 anos, que vivem em situação de vulnerabilidade social. A oficina começará no dia 22 de setembro e será realizada todas as quartas-feiras, das 13h30 às 15horas, no laboratório de informática da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), na Avenida dos Pioneiros, 3.131.

Segundo a psicóloga da Casa da Mulher, Lisnéia Rampazo, o objetivo é proporcionar a inclusão digital às mulheres. “A ideia de realizarmos o curso surgiu, porque vimos a necessidade de ajudarmos as mulheres a terem acesso à informação, ao mundo digital e, dessa forma, contribuimos de forma efetiva com a diminuição da falta de acesso a um conhecimento básico e de integração, que é o uso da internet”, disse.

As interessadas devem se inscrever pelo (43) 3378-0111 ou pessoalmente na Casa da Mulher, que fica na Rua Máximo Peres Garcia, 340. Tanto o curso quanto a inscrição são gratuitos. Ao todo, são 12 vagas. Para chegar até a UTFPR, as mulheres podem utilizar a linha de ônibus 113, do transporte coletivo.

A atividade é uma parceria estabelecida entre a Prefeitura de Londrina e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), por meio da Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias (Direc). Essa será a terceira turma. Desde o ano passado, até o momento, já participaram das atividades mais de 40 mulheres.

