Necessidade de preparação à aposentadoria é tema de palestra

Londrina

A atividade faz parte do Programa de Preparação à Aposentadoria promovido pelo Município

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Recursos Humanos realizará nesta quarta-feira (14), das 8 às 12horas, uma conversa sobre a importância da preparação à aposentadoria e a legislação vinculada à área. A atividade será no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), localizado na Rua Raposo Tavares, 892.

Os interessados estão convidados a participar da apresentação sobre como utilizar o tempo livre advindo da aposentadoria, que será ministrada por uma assistente social com experiência na área do voluntariado em Londrina. Na sequência, haverá uma palestra da Secretaria Municipal do Idoso sobre o Estatuto do Idoso, quando os participantes poderão tirar suas dúvidas e conhecer mais sobre a rede de serviços. Além deles, foi convidado um aposentado e também um voluntariado para trocar experiências sobre as atividades realizadas nessa nova etapa da vida.

A atividade faz parte do Programa de Preparação à Aposentadoria, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos, existente desde 1993 com o objetivo de minimizar o impacto da aposentadoria e prevenir situações que possam resultar em desequilíbrio biopsicossocial na vida do servidor em fase de aposentadoria.

NC/PML